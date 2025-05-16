Türkiye, Uluslararası Öğrenci Sayısında İlk 10'a Girdi

Türkiye, Uluslararası Öğrenci Sayısında İlk 10'a Girdi
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için en çok tercih edilen 10 ülke arasında yer aldığını ve bu alandaki ihracatın önemli ölçüde arttığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken 10 ülke arasında yer aldığını belirterek, "Dünya uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığımız pay, 2020'de yüzde 2,9 iken bu oran güncel verilere göre yüzde 3,5 seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, eğitim ihracatı sektörüne ilişkin bilgi verildi.

Ticaret Bakanlığı olarak, sektör paydaşları tarafından yurt dışı pazarlara yönelik gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, yurt dışı fuar ve heyet katılımları, marka tescil ve koruma, uluslararası kuruluşlara üyelik gibi faaliyetlere destek verildiği aktarılan açıklamada, 2012'den beri eğitim sektörü hizmet ihracatında farkındalığın oluşmasına önemli katkı sağlandığı vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin uyguladığı politikayla Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye'nin dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasında yer aldığına dikkati çekilerek, "Dünya uluslararası öğrenci hareketliliğinden aldığımız pay 2020'de yüzde 2,9 iken bu oran güncel verilere göre yüzde 3,5 seviyesine ulaştı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlık olarak, eğitim sektörünün yurt dışında tanıtılması amacıyla geçen yıl Kazakistan, ABD, Fransa, Irak ve Almanya'da üniversitelerin katılımıyla "Study in Türkiye" markasıyla 5 milli katılım fuar organizasyonu düzenlendiği bilgisi verilen açıklamada, geçen yıl eğitim sektöründe faaliyet gösteren toplam 7 markanın Turquality Programı kapsamında desteklendiği bildirildi.

180 ülkeden öğrenci geldi

Açıklamada, Bakanlık tarafından geçen yıl eğitim hizmetleri sektörüne sağlanan desteklerin bir önceki yıla göre 2 katına çıkarak 162,7 milyon liraya ulaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim hizmetleri ihracatımız 2012'ye göre 15 kat artış göstererek 2024'te 2 milyar 865 milyon dolara ulaşmıştır. Ülkemizde eğitim gören öğrenci sayısı bakımından değerlendirme gerçekleştirilse, 2002'de yaklaşık 5 bin kadar, 2012'de 31 bin 170 olan ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı, 2024-2025 öğretim yılında 337 bin 119'a yükselmiş olup, 2012'de ülkemize 154 ülkeden öğrenci gelirken bu sayı 2024-2025 öğretim yılı itibarıyla 180 ülkeye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak eğitim sektöründe ihracatımızın gelişmesi adına toplantı ve çalıştaylarımız 2025'te de devam ederek, paydaşlarımızla birlikte destek mekanizmalarımız etkin bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Güncel
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