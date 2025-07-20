Türkiye, Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda Altın Madalyalar Kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avustralya'da düzenlenen 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 114 ülkeden 639 öğrenci arasında Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya kazandıklarını bildirdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencileri tebrik etti.

Gençlerin olimpiyattan madalyalarla döndüklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Avustralya'da düzenlenen 66. Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda 114 ülkeden 639 öğrenci arasında ülkemizi temsil eden öğrencilerimiz iki altın, üç gümüş ve bir bronz madalya kazandı. Bu büyük başarıyı bizlere yaşatan gençlerimizi ve onları her daim destekleyen ailelerini yürekten tebrik ediyorum."