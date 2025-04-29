Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi

Ünlü menajer Ayşe Barım için istenen ceza belli oldu
Kurumlar vergisi beyanname süresi 5 Mayıs'a kadar uzatıldı

Şimşek sinyali verdi, milyonları ilgilendiren vergide süre uzatıldı
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta
Çakarlı aracıyla trafiğe çıkan sürücü yakalandı, Vali Gül'den paylaşım geldi: Ve beklenen son

Çakarlı sürücü yakalandı, Vali Gül'den manidar paylaşım geldi

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Kısıtlamalarını Tartışacak

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Kısıtlamalarını Tartışacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığındaki Türkiye heyeti, Hollanda'da Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendirecek.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında Türkiye adına sunum yapacak Dışişleri Bakanlığı heyeti Hollanda'ya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığındaki heyet, idari başkent Lahey'e ulaştı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Yılmaz başkanlığındaki heyeti karşıladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye adına yarın UAD nezdinde İsrail'in ihlallerine ilişkin sözlü beyanını sunacak.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın TSİ 16.00'da İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) yasaklamasına ilişkin İsrail'in ihlallerini UAD nezdinde dile getireceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.