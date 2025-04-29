Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in Kısıtlamalarını Tartışacak

Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarında Türkiye adına sunum yapacak Dışişleri Bakanlığı heyeti Hollanda'ya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz başkanlığındaki heyet, idari başkent Lahey'e ulaştı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Yılmaz başkanlığındaki heyeti karşıladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye adına yarın UAD nezdinde İsrail'in ihlallerine ilişkin sözlü beyanını sunacak.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın TSİ 16.00'da İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) yasaklamasına ilişkin İsrail'in ihlallerini UAD nezdinde dile getireceğini ifade etti.