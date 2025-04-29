Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin Konusunda Sözlü Beyan Sunacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Türkiye dahil, 52 ülkenin eş sunucusu olduğu, "Birleşmiş Milletler (BM), diğer uluslararası teşkilatlar ve üçüncü devletlerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki ve bununla bağlantılı mevcudiyet ve faaliyetleri bağlamında İsrail'in yükümlülükleri"nin tespitine yönelik istişari görüş kapsamında, Türkiye'nin sözlü beyanını yarın Uluslararası Adalet Divanı'nda sunacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Türkiye dahil olmak üzere 52 ülkenin eş sunucusu olduğu, "BM, diğer uluslararası teşkilatlar ve üçüncü devletlerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki ve bununla bağlantılı mevcudiyet ve faaliyetleri bağlamında İsrail'in yükümlülükleri"nin tespitine yönelik istişari görüş kapsamında, Uluslararası Adalet Divanı'nda yarın Türkiye saatiyle 16.00'da sözlü sunum yapacak.

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Türkiye dahil, 52 ülkenin eş sunucusu olduğu, "BM, diğer uluslararası teşkilatlar ve üçüncü devletlerin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki ve bununla bağlantılı mevcudiyet ve faaliyetleri bağlamında İsrail'in yükümlülükleri" konusunda Uluslararası Adalet Divanı'ndan istişari görüş talep edilmesine ilişkin BM Genel Kurulu kararı, 19 Aralık 2024'te kabul edilmişti.

Divan bu çerçevede, BM Şartı'nın 96. maddesi ve Uluslararası Adalet Divanı Statüsü'nün 65. maddesi temelinde alınan söz konusu karara binaen, BM'yi, üye ülkeleri ve gözlemci statüsündeki Filistin Devleti'ni istişari görüşüne katkı sunmak amacıyla beyanda bulunmaya davet etmişti.

Türkiye'nin yazılı beyanını, 27 Şubat'ta Uluslararası Adalet Divanı'na sunduğunu anımsatan yetkili, "Halihazırda, Türkiye dahil olmak üzere, toplam 45 Devlet ve uluslararası kuruluş yazılı beyanlarını Divan'a sunmuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ve Afrika Birliği, süreç içerisinde talepleri üzerine dosyaya katılımları onaylanan uluslararası teşkilatlar olmuştur" dedi.

Divan, süreç kapsamındaki sözlü beyan duruşmalarının 28 Nisan-2 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu. Duruşmalarda 44 Devlet ve uluslararası kuruluşun sözlü beyanda bulunması öngörülüyor. Türkiye'nin sözlü beyanı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz tarafından yarın Türkiye yerel saatiyle 16.00'da yapılacak.

Uluslararası Adalet Divanı hakkında

Uluslararası Adalet Divanı, devletler arasındaki genel anlaşmazlıkları karara bağlayan ve BM Genel Kurulu tarafından kendisine yönlendirilen konularda istişari görüş bildiren tek uluslararası mahkeme. Divan, BM'nin altı temel organından biri ve Lahey'de yerleşik bulunuyor. BM'ye üye tüm ülkeler Uluslararası Adalet Divanı Statüsü'ne taraf ve hukuki uyuşmazlıklarda Divan'a başvurabiliyor. İstişari görüş talepleri ise yalnızca belirli BM organları ve kurumları tarafından yapılabiliyor.