Türkiye-Ukrayna İşbirliği İçin Konferans Düzenlendi

Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü ve Ukrayna'nın bağımsızlığının 32'nci yıl dönümü vesilesiyle 'Türkiye-Ukrayna İşbirliği İçin Öncelikler ve Yenileşme Perspektifi' konulu konferans düzenlendi. Konferansa Türkiye ve Ukrayna büyükelçileri ve akademisyenler katıldı.

Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü ve Ukrayna'nın bağımsızlığının 32'nci yıl dönümü vesilesiyle "Türkiye- Ukrayna İşbirliği İçin Öncelikler ve Yenileşme Perspektifi" konulu konferans düzenlendi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Ukrayna Dostluk Derneği tarafından Ankara Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin eski Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci katıldı.

Güldere, Ukrayna'nın Türkiye için önemli bir ortak olduğunu ve iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun savaştan sonra da hızını kaybetmediğini, Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

Ukrayna'nın yeniden imarı hakkında konuşan Güldere, "Dünya Bankasının Ukrayna hükümeti ile hazırladığı ortak rapora göre sadece Ukrayna kontrolünde olan veya işgalden kurtarılan bölgelerdeki yeniden imar hacmi 400 milyar doları aşmış durumda ve devam eden saldırılar nedeniyle bu rakam daha da yukarı çıkıyor." dedi.

Güldere, Ukrayna'da çalışan Türk girişimcilerin ve iş adamlarının çok farklı sektörlerde yaptıkları yatırımlar ile Ukrayna'nın yeniden şekillenen ekonomisinde önemli bir rolleri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için en çok gayret gösteren ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Güldere, Türkiye'nin her alanda çaba göstermeye devam edeceğinin altını çizdi.

Bodnar konuşmasına, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü ve Ukrayna'nın bağımsızlığının 32'nci yılını kutlayarak başladı.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe gireceğini ifade eden Bodnar, bu kapsamda gümrük ve vergilerin neredeyse yarı yarıya kadar düşeceğini ifade etti.

Bodnar, Ukrayna'nın altyapı yenilenmesi, yeniden inşa, konut ve enerji alanında destek beklediğini belirterek Türk iş adamları ve şirketlere ülkesinin piyasasına yatırım yapmaya çağırdı.

Prof. Dr. Kireçci ise Ukrayna'nın bir an önce barışa kavuşmasını umduğunu ve barıştan sonra da dostlukla bu ülkeyi eskisinden daha iyi bir hale getirmek için çalışılması gerektiğini kaydetti.