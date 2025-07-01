Türkiye, Türk sahipli deniz ticaret filosuyla dünyada ilk 10 hedefine ilerliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk denizcisinin ve denizciliğinin başarısına güvendiklerini belirterek, "Türk sahipli deniz ticaret filomuz dünyada ilk 10'da yer alma hedefine yaklaşıyor. Denizlerdeki egemenliğimiz ve bağımsızlığımız büyük öneme sahip." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bu alanda atılan adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin ulaştırma koridorlarının üzerinde yer aldığını, üç tarafı denizlerle çevrili stratejik bir konumda bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin kendi kara sularında egemenliği tescillendi ve bu düzenleme Türk denizciliğinin dönüm noktası oldu. Türkiye Yüzyılı'nda denizcilikteki yeni mottoyu 'Temiz Denizlerde Güvenli, Emniyetli ve Sürdürülebilir Denizcilik' olarak belirledik. Denizcilik küresel ticaretin omurgası, dünya ekonomisinin can damarının olmasının yanında bir meslek dalıdır." diye konuştu.

Uraloğlu, inovasyon, teknoloji ve eğitim alanlarında liderlik ederek denizcilik sektöründe yeşil dönüşümü ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, güçlü bir denizcilik endüstrisi oluşturarak ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak, Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde denizcilikte öncü bir ülke haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

"Boğazlarımız yılda 40 binden fazla gemiye ev sahipliği yapıyor"

Ulusal deniz emniyetini ve güvenliğini sağlamak, yüksek standartlarda denizcilik hizmetleri sunmak ve deniz çevresini koruyarak sürdürülebilir denizciliği sağlamak vizyonuyla çalışmalar yürüttüklerini anlatan Uraloğlu, "Bu vizyonumuzla 23 yılda denizcilik sektörünün gelişmesi için çok önemli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik, denetimleri artırdık, denizlere anlık izleme sistemleri kurduk, tersaneciliği geliştirdik ve kıyıları deniz yapılarıyla donattık." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, son dönemde kriz anlarında gündeme gelen kritik su yollarının güvenliğine işaret ederek, buraların güvenliğinin denizcilik sektörünün yanında, küresel gıda güvenliği ve enerji arzı için de önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Asya ile Avrupa'nın birleştiği önemli ve en işlek geçiş noktası olan Türk boğazlarıyla sistemin tam kalbinde yer aldığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Boğazlarımız yılda 40 binden fazla gemiye ev sahipliği yapıyor. Bu yılın 3 ayında İstanbul Boğazı'ndan 9 bin 351 gemi geçerken 141 milyon 160 bin 81 ton yük taşındı. Çanakkale Boğazı'ndan 10 bin 652 gemi, 225 milyon 521 bin 567 ton yükle geçti. Boğazlarımızdan uğraksız geçen gemilerden alınan ücretlerin hesaplanmasında esas alınan 'altın frank' değerini itibarıyla güncelledik. Ücretleri yüzde 15 artırarak 5,83 dolara yükselttik. Bu yılki artışla 2022 öncesine göre geçiş ücreti 7,2 kat yükseltilmiş oldu. 2024 yılı boyunca İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, ücrete tabi 51 bin 58 uğraksız gemi geçişiyle toplam 227,4 milyon dolar tahsil gerçekleştirdik. Bu artış boğazlarımızda verdiğimiz kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğini desteklemesi için kıymetli. Tahsil edilen bu ücretlerle Türk boğazlarımızda, deniz emniyeti ve güvenliğini sağlamanın yanı sıra çevre emniyetini artırmak için gerekli altyapılarımızı ve gemi trafik izleme sistemlerimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz."

Türk sahipli deniz ticaret filosu dünyada 11. sırada

Uraloğlu, Türkiye'nin sahip olduğu 2 bin 150'den fazla gemi ve yaklaşık 51.9 milyon detveyt tonluk (dwt) kapasiteyle, tonaj bazında 1000 groston ve üzeri Türk sahipli deniz ticaret filosunun dünyada 11. sırada yer aldığı bilgisini verdi.

Ülkenin 85 faal tersanesiyle 94 bin kişiye istihdam sağladığını aktaran Uraloğlu, "Türk sahipli deniz ticaret filomuz dünyada ilk 10'da yer alma hedefine yaklaşıyor. Ayrıca, denizlerdeki egemenliğimiz ve bağımsızlığımız büyük öneme sahip. Kıta sahanlığındaki haklarımızı her daim korumalıyız." dedi.

Uraloğlu, denizin ve denizciliğin bir kültür ve yaşam biçimi olduğunu belirterek, denizlerin geleceği şekillendiren bir miras ve insanlık için birleştirici bir güç olduğunu dile getirdi.

4. Türkiye Denizcilik Zirvesi düzenlenecek

Türk denizcisinin ve denizciliğinin başarısına güvendiklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 2 Temmuz'da 4'üncü Türkiye Denizcilik Zirvesi'ni düzenleyeceğiz. Burada denizciliğimizin gelecek vizyonu, karbonsuzlaştırma için yenilikçi gemiler, denizcilikte finansman, küresel gelişmelerin denizciliğe etkileri ve liman devleti denetimde yeni yaklaşımlar, kruvaziyer turizmde fırsatlar gibi birçok önemli ve güncel konu paylaşılacak. Sektör paydaşlarının bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmek, işbirliği ağlarını geliştirmek ve denizcilik sektörünün küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla bu yıl 4'üncü kez düzenlenen zirveyle yerli ve yabancı katılımcıların bir araya getirilmesi hedefleniyor. Zirvemiz, oturumlar, interaktif paneller, deneyimsel uygulamalar ve yenilikçi metodolojilerle zenginleştirilmiş içeriklerle, denizcilik sektörünün tüm aktörleri için eşsiz bir platform sunacak."