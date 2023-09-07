"Türkiye-Türk Dünyası Yüzyılı: Siyasi, Ekonomik İlişkilerde Yeni Rol Modeli" konferansı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Azerbaycan-Türkiye işbirliğinin geliştirilmesi bizim için bir seçenek değil, mecburiyettir.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Azerbaycan- Türkiye işbirliğinin geliştirilmesi bizim için bir seçenek değil, mecburiyettir. Biz buna mecburuz. Bu vicdanlı, erdemli politikayı, başka emelleri olan ülkelere de katkı olsun diye öğretmeye çalışmak yükümlülüğünde olan iki ülkeyiz." dedi.

Ala, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı Sheraton Otel'deki "Türkiye-Türk Dünyası Yüzyılı: Siyasi, Ekonomik İlişkilerde Yeni Rol Modeli" Türkiye- Azerbaycan Ortak Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Azerbaycan, Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin diğer ülkelere örnek seviyede olduğunu belirtti.

İki toplum arasındaki ilişkileri en iyi ifade eden sözün Haydar Aliyev'e ait, "İki devlet, bir millet" olduğunu vurgulayan Ala, "Bir ülke arasındaki toplumsal ilişkilerin ne kadar sıcak, iç içe geçmiş olduğunu bundan daha güzel ne ifade edebilir. Bu gerçekten inandığımız, yaşadığımızdır, hedef değildir." diye konuştu.

İki ülke arasındaki siyasal, diplomatik ilişkilerin seviyesini göstermek için "Karabağ"ın yetebileceğini vurgulayan Ala, 30 yıldır işgal altında olan toprakların iki ülke arasındaki saygın bir işbirliğiyle azat olduğunu söyledi.

Ala, "Azerbaycan-Türkiye işbirliğinin geliştirilmesi bizim için bir seçenek değil, mecburiyettir. Biz buna mecburuz. Bu vicdanlı, erdemli politikayı, başka emelleri olan ülkelere de katkı olsun diye öğretmeye çalışmak yükümlülüğünde olan iki ülkeyiz." ifadelerini kullandı.

Önlerinde önemli bir sınav olduğunu dile getiren Ala, Türkiye Yüzyılı'ndan bahsedilirken, bu yeni çağın gerekliliklerini yerine getirmenin önemini vurguladı.

"Karadeniz artık çırpınmıyor, Karadeniz artık alkış tutuyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın da Türkiye ve Azerbaycan'ın "bir ananın iki oğlu" olduğunu belirtti.

21. yüzyıla bir isim koymak gerektiğini, "Türkiye Yüzyılı" isminin Türkiye'de olduğu kadar Azerbaycan'da da karşılık bulduğunu söyleyen Aydın, "Yetmedi, artık Türkçe konuşan devletler topluluğundan gelişip, dönüşüp Türk Devletleri Teşkilatı gibi üst yapıya, hayallerimizin gerçekten ötesine geçerek büyük bir yapıya büründüğü süreçte de bugün ifade ettiğimiz gibi 'Türk Dünyası Yüzyılı'na dönüştü." diye konuştu.

"Karadeniz artık çırpınmıyor, Karadeniz artık alkış tutuyor" diyen Aydın, liderler tarafından ortaya bir vizyon konulduğunu, yedi düvele istiklal ve istikbal noktasında mücadele değil rekabet mesajı verildiğini ifade etti.

Kutlu bir yürüyüş içinde, büyük birliktelikle, "tek millet iki devlet" şiarıyla yollarına devam ettiklerini söyleyen Aydın, "Yaptığımız, başardığımız çok şey var ama yetmez daha çok işimiz var. Biz inşallah Azerbaycan üzerinden Doğu'ya bakacağız, çift başlı kartal misali. Türkiye de kartalın diğer başı itibarıyla Batı'ya giden kapımız olsun." dedi.

Türk Dünyası Aksakalları Sivil İnisiyatifi Başkanı Südeyif İmamverdiyev ve Türkiye'deki Azerbaycanlı İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, AZ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Elşen Guliyev tarafından AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'a konferansa katkılarından dolayı plaket verdi.

Konferansa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, milletvekilleri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.