Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Sofya'da Etkinlik Düzenledi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Sofya'da "İstikamet Türkiye" konulu etkinlik gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği organizasyonundaki etkinlikte, TGA Ürün Pazarlama Grup Müdürü Burcu Gezeroğlu, "İstikamet Türkiye" konulu sunum yaptı. Sunumda, Türkiye'nin başlıca turistik bölgeleri, UNESCO himayesindeki ve diğer kültürel, tarihi mekanlar, Türk mutfağının zengin çeşitleri, ülkenin en önemli turistik güzergahları ve konaklama olanakları konusunda bilgi verildi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, etkinlikteki konuşmasında, "Ülkemizde, hem Türkiye'nin hem Bulgaristan'ın turistlerinin dört mevsim gidebileceği güvenli destinasyonlar mevcut. Her iki ülke birbirinin turizminde en büyük payı elde etmesi için çalışmaya hazır." ifadesini kullandı.

Uyanık, Bulgar vatandaşlarının, 2022'den beri Türkiye'ye kimlik kartlarıyla gidebildiğini hatırlattı.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Glavçev ile Bulgaristan'ın Türkiye'ye açılan Malko Tırnovo ve Kapitan Andreevo sınır kapılarını ziyaret ettiklerini aktaran Uyanık, burada yapılan iyileştirme çalışmalarıyla tır ve yolcu girişlerinin birbirinden ayrılması suretiyle yolcuların daha rahat geçerek turizme katkı sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

Bulgaristan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dimitar Nedyalkov da "Biz, Türkiye'yi seviyoruz, mutfağınızı, yaşam tarzınızı seviyoruz. Bence Türkiye, bizim en önde gelen ve önemli ortaklarımızdan biridir. Bulgaristan- Türkiye arasında bulunan Kapitan Andreevo, Meksika'dan sonra dünyanın en işlek sınır kapısıdır ve biz bu sınırın geliştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı olarak Türkiye'ye ve Türkiye ile ilişkilerimize güveniyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Bulgaristan'daki turizm şirketlerinin temsilcileri, gazeteciler ve politikacılar da katıldı.