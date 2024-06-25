Tunus'ta, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Gülsüm bin Receb'in katılımı ile Türkiye-Tunus Yatırım ve İş Forumu düzenlendi.

Başkent Tunus'ta, Tunus Sanayi, Ticaret ve Sanatkarlar Birliği (UTICA) binasında düzenlenen foruma, bakanların yanı sıra Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, UTICA Başkanı Semir Mecul, Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanları Kadir Mete Geçer ile Halit Selami, Türk ve Tunuslu iş insanları katıldı.

İstanbul'da 5 Haziran'da DEİK ve UTICA işbirliğiyle yapılan Türkiye-Tunus İş ve Yatırım Forumu'nun devamı niteliğindeki forumda iki ülke arasındaki yatırım olanakları ve ticari ortaklıklara ilişkin konular görüşüldü.

Ticaret Bakanı Bolat, forumun ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, mevkidaşı Gülsüm bin Receb'in misafiri olarak Tunus'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son bir yıl içinde Tunuslu mevkidaşıyla ve heyetlerinin dört defa bir araya geldiğini aktaran Bolat, "Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ilişkileri ticaret, yatırım, turizm ve müteahhitlik hizmetleri gibi her alanda geliştirme konusunda büyük bir azim ve kararlılık içindeyiz." dedi.

Son 20 yıl içinde iki ülke arasında gerek serbest ticaret anlaşması, yatırımların teşviki ve korunması anlaşması ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması gibi yasal ve hukuki anlaşmaların düzenlemelerinin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Bakan Bolat, "En son geçen aralık ayında serbest ticaret anlaşmasının revizyonu konusunda bir ortaklık konseyi kararı üzerinde mutabık kaldık. O anlaşma da yürürlüğe giriyor. Şimdiki amacımız ticareti yatırımlarla desteklemek için hem Türkiye hem de Tunus'a yapılacak yatırımları iki ülkenin bakanları ve hükumetleri olarak özel sektördeki iş insanlarını teşvik etme gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Tunus ekonomik ilişkilerini zirveye çıkaracağız"

Son üç hafta içinde önce İstanbul'da sonra Tunus'ta iş insanlarının katıldığı yatırım forumu gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Son derece verimli başarılı görüşmeler yaptık. İnşallah yarından itibaren tekstil alanında çok büyük bir Türk yatırımcısı anlaşma imzalayarak Tunus'ta yatırım çalışmalarına başlayacak. Böylece Türkiye'nin 700 milyon dolarlık yatırım miktarı, 1 milyar dolar seviyesine, yakın zamanda çıkması mümkün olacak. Karşılıklı ticaretimiz şu anda 1.6 milyar dolarlık seviyede... İnşallah 3 milyar dolar seviyesine çıkması için büyük gayret göstereceğiz. İki ülke liderleri, hükümetleri ve ticaret bakanları olarak bu konuda irademiz tamdır. Azimle kararlılıkla çalışacağız. Özel sektörü her fırsatta karşılıklı olarak teşvik edeceğiz ve destekleyeceğiz. İş insanlarının önlerine çıkabilecek sorunları çözeceğiz. Karşılıklı olarak fuarlara iştirak edeceğiz ve böylece Türkiye ile Tunus ekonomik ilişkilerini zirveye çıkaracağız."

Tunus ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin kardeşlik ve dostluk üzerine kurulduğunu ve mükemmel düzeyde olduğunu dile getiren Bolat, bu iyi ilişkileri ticaretle taçlandırmak istediklerini söyledi.

"Türkiye-Tunus işbirliği Afrika pazarını hedefliyor"

Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Bin Receb de Türkiye ile ülkesi arasındaki ticaretin artması için yatırımları destekleyeceklerini belirterek, "Tunus'taki doğrudan yabancı yatırım projelerini ve Türkiye ile Tunus arasındaki işbirliğini desteklemeye devam edeceğiz. Tunus, Avrupa ile Afrika arasındaki stratejik konumundan dolayı yabancı yatırımcılar için uygun bir coğrafi bölgede yer alıyor. Tunus-Türkiye işbirliği Afrika pazarını hedefliyor. Örneğin tekstil alanında yapılacak yatırımlar için ham madde tedariği Fildişi Sahili ve diğer Afrika ülkelerinden de karşılanabilir." dedi.

İki ülke arasındaki ticari işbirliğiyle özel sektörün önünün açıldığını vurgulayan Bin Receb, "Türkiye ve Tunus arasında özel sektörün çalışmalarıyla belirlenen en önemli sektörler, tekstil, deri, demir ve çelik, gemi inşaatı ve gıda sanayisi ön plana çıkmakta. Bugün taraflar arasında birçok iş teklifi duyduk, bu ortaklıkları hayata geçirilmesi için görüşmelere devam edeceğiz. Hedefimiz, Türkiye ile Tunus arasındaki ticari ilişkileri eskiden farklı olarak yeni bir yaklaşıma dayandırmak. Ticari yatırımların sürüdürülebilir ve kalkınmaya yönelik olması için gayret edeceğiz." diye konuştu.