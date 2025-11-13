Türkiye, Tokyo'da Deaflympics Oyunları'na Hazır

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'da 14-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 25'inci Deaflympics Oyunları'nda Türkiye toplamda 18 branşta mücadele edecek.

25'inci Deaflympics Oyunları, 14-27 Kasım tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek. Türkiye, organizasyonda 18 branşta 186 sporcu ile madalya mücadelesi verecek. Turnuvadaki ilk mücadeleye İşitme Engelliler Milli Takım'ı çıkacak. Türkiye İşitme Engelliler Futbol A Milli Takımı, yarın sabah İran'la karşılaşacak. Son şampiyonayı üçüncü olarak tamamlayan ay-yıldızlılar, İran ve İngiltere ile aynı grupta yer alıyor. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

BAŞKAN GÖZEL: MİLLETİMİZİN DUASINI BEKLİYORUZ.

Organizasyona çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, "Tokyo Deaflympics bizim için çok önemli. Bu büyük organizasyonda 186 sporcumuz madalya mücadelesi verecek. Çok yoğun bir kamp sürecini geride bıraktık. Devletimizin verdiği büyük destek bizim için çok kıymetliydi. Sporcularımıza, hocalarımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Her zamanki gibi milletimizin duasını bekliyoruz" dedi.

'İRAN MAÇIYLA DEAFLYMPİCS YOLCULUĞUMUZ BAŞLAYACAK'

Yarın İran ile oynanacak karşılaşmayla turnuvaya başlayacaklarını ifade eden başkan Gözel, "Ay-yıldızlı futbolcularımız İran karşısında oynayacakları maçla birlikte Deaflympics yolculuğumuz başlayacak. Gruptan çıkma hedefiyle sahada ter dökecek milli takımımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. İnşallah hedefimiz olan şampiyonluğu kazanacağız" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR KARAÇİF: EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALMA ZAMANI

Türkiye'deki yoğun kamp döneminin ardından 2 gün önce 11 saatlik yolculuğun ardından Tokyo'ya ulaşan Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Milli Takımı'nda teknik direktör Ramazan Karaçif, takımdaki motivasyonun üst düzeyde olduğunu söyledi. Karaçif, "Çok yoğun ve faydalı bir kamp dönemi geçirdik. Sporcularımız büyük bir ciddiyet ve disiplinle Deaflympics'e hazırlandı. Tokyo'da hedefimiz, ülkemizi ve bayrağımızı gururla temsil ederek şampiyon olmak. Bunun için gece gündüz çalıştık. Şimdi bu emeklerin karşılığını alma zamanı" diye konuştu.

TÜRKİYE-İRAN MAÇI SAAT 06.00'DA

Tokyo J-village Stadyumunda TSİ saati ile 06.00'da İran ile karşılaşacak Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımızın muhtemel 11'i şöyle: "Recep Arınç Orta, Mahmut Aktaş, Emre Kılınç, Bora Özdemir, Murat Bek, Emre Can Dönmez, Ahmet Ergin, Eşref Metin Su, İmamettin Sunmez, Mert Ali Özen, Fırat Kaya."