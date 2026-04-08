Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Başkanı Şen'den ziyaret

Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Safa Şen, Beypazarı ilçesinde ziyarette bulundu.

Şen, Beypazarı Terziler Odası Başkanı Önder Keleşoğlu ile bir araya geldi.

İlçedeki terzi ve giyim esnafıyla ilgili bilgi alan Şen, bazı iş yerlerine de ziyarette bulundu.

Şen, bir araya geldiği esnafın taleplerini dinledi.