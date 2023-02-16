'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı.

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı.

"Türkiye Tek Yürek" başlıklı programın moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Deniz Bayramoğlu, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz, Çağla Şikel ve Tümer Doğru üstlendi.

Programda bağış yapmak üzere gelen telefonları yanıtlayan ünlü isimler arasında Doğa Rutkay, Ali Sunal, Hadise, Emre Altuğ, Emre Karayel, Tolgahan Sayışman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Sarp Levendoğlu, Hülya Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ, Binnur Kaya, Erkan Petekkaya, Kerem Alışık, Burcu Özberk, Ercan Saatçi, Bensu Soral, Akın Akınözü, Özge Özder, Büşra Pekin, Hakan Altun, Celil Nalçakan, Ufuk Özkan, Alişan, Hazal Çağlar ile Ahmet Yenilmez de yer aldı.

Yayına telefonla bağlanan oyuncu ve sunucu Beyazıt Öztürk, yaşanan afet dolayısıyla baş sağlığı dileğinde bulunarak, ailesi adına bağış yaptı.

Hülya Avşar'ı telefonla arayan sanatçı İbrahim Tatlıses de çocukları adına bağışta bulundu.

Volkan Demirel'in formasını yayına getiren Ercan Saatçi, şunları kaydetti:

"Volkan benim kardeşim gibi. Çok sevdiğim birisi. Aynı zamanda sportmenliğini de sevdiğim birisi. Çok özel bir maçtan sonra bana hediye etmişti. Benim evimin duvarında asılıydı. Bu acı kayıpları yaşadığımız dönemde Volkan'ın katkısının da manevi olarak özellikle çok büyük olduğunu biliyorum. Gözlüyoruz, takip ediyoruz. Dolayısıyla belki bu formayı almak isteyen olur. Bunu almak isteyen kişinin verdiği ne olursa olsun katkı sağlar diye düşündüm. Tabii çıplak elleriyle soğukta canlarını enkazdan çıkarmaya çalışan depremzedelerin yanında bizim burada telefon başında yaptığımızın esamesi okunmaz belki ama bir dirhem katkıda bulunursak, ne mutlu bize."

Oyuncu Tolgahan Sayışman da afet bölgesinde birçok yardım faaliyeti yaptığını belirterek, "Mutluluğun Adresi Derneğinizle beraber bölgede 300 gönüllü arkadaşımla 7/24 elimizden geleni yapmaya çalıştık. AFAD'la koordineli biçimde, şu ana kadar bölgeye 25 erzak ve su tırı ulaşmasına vesile olduk. Yine 3 bin kişilik bir çadır kentin kurulmasına, Antalyalı İş Adamları Derneği ile konteynır şehri inşa etme projesinde bazı şeylere vesile olduk. Antalya'da 40'ın üzerinde otel sponsoru bulduk depremzedelerimiz için ve şu anda alanda özellikle çocuklara yönelik çalışmalar devam ediyor." dedi.

Yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda eş zamanlı yayınlanan program 7 saat devam etti.