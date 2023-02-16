'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına vatandaşlardan gelen bağışlar ve dayanışma mesajları duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına vatandaşlardan gelen bağışlar ve dayanışma mesajları duygulandırdı.

11 yaşındaki Rumeysa İncedağ, doğduğu günden beri annesinin onun adına biriktirdiği 100 bin lirayı, depremzedelerin yaralarının sarılması için bağışladı.

1. Komando Tugayı'nda görev yapan Uzman Çavuş Furkan Turan, tüm askerlere teşvik olması için bin liralık bağışta bulundu.

Emir ve Enes Yılmaz, okul harçlıklarından biriktirdikleri 500'er lirayı bağışladı.

İran'ın Tebriz şehrinden bir grup, nasıl bağış yapacaklarını öğrenmek için aradı.

Sunucu Özlem Tunca, 9 yaşındaki oğlu Yakup Can'ın 800 lira forma parasını bağışladığını söyledi. Tunca, birçok çocuğun kendisini arayıp kumbarasındaki paraları bağışladığını aktardı.

İsmini açıklamayan bir vatandaş, devletin üçüncü çocuğu için kendisine ödediği doğum parasını bağışladı.

Kırıkkale'den çiftçi İbrahim Karaçalı, devletten mazot ve gübre desteği olarak aldığı yaklaşık 89 bin lirayı afetzedelere bağışladığını açıkladı.

Konya'dan çiftçi Orhan Koçak, tüm birikimi olan 40 bin lirayı bağışladı.

Çoban Şaban Us, "Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil." diyerek, koçunu sattığını ve 5 bin lira bağışladığını bildirdi.

Mehmet amcaya umre sürprizi

Hac ve umre firması sahibi Dr. Erkan Aydın, Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde yaşayan ve umre için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışlamasıyla gündeme gelen 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan'ı bedelsiz olarak umreye göndermeyi taahhüt etti.

Necmettin Kaya, zekat parası olan 15 bin lirayı bağışladı.

Antalya'dan Yüksel Çimeç, iki kızının akıllı saat almak için biriktirdikleri 2 bin 200 lirayı, kendisinin de hac için biriktirdiği 60 bin lirayı bağışladığını bildirdi.

1999 yılındaki Gölcük depremini yaşayan emekli astsubay Özcan İleri, mart ayının emekli maaşı olan 13 bin lirayı bağışladı.

13 yaşındaki İsmail Yılmaz, harçlık olarak biriktirdiği 400 lirayı, Burak Nizamlar 100 lirayı, Meral Budak 250 lirayı, İbrahim Urgun 300 lirayı, Harun Kondak 100 lirayı bağışladı.

Zeynep Uzunboy, 10 arkadaşıyla aralarında topladıkları burs paraları olan 15 bin lirayı bağışladığını açıkladı.

Depremde yakınlarını kaybeden Murat ve Bilgehan Dönmezer çifti, 50 bin lira bağışta bulundu.

Almanya Uzungöl Yardımlaşma Derneği üyeleri 100 bin lira bağışlarken Van Gevaş Derneğinden Metin İnan, Kurultu köyündeki dostlarından 66 bin 317 lira bağış topladığını bildirdi.

Şebinkarahisar Derneği 150 bin lira, Çorum Sungurlu Fındıklı Köyü Derneği 100 bin lira bağışladı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın kızları İdil ve Nil, depremzedeler için biner lira bağışta bulundu.

Hurdacılar Erdal ve Mustafa Yerlikaya, 100 bin lira bağış yaptı.

İzmir Buca'dan Çarşı Mahallesi bekçileri, aralarında para toplayıp 10 bin lira gönderdi.

Bakırköy Adliyesi, Marmara, Metris ve Bakırköy ceza infaz kurumları personeli, aralarında topladıkları 205 bin lirayı bağışladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli de aralarında topladıkları 5 milyon lirayı bağış olarak gönderdi.