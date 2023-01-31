Türkiye, Tavşan Yılı'nda Çinli Turistleri Konukseverlikle Karşılıyor

Çin'in Kovid-19 yönetimini hafifletmesi ve sorunsuz ve düzenli sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırmasıyla Çin Yeni Yılı tatilini geçirmek için Çinli turistler Türkiye'ye gelmeye başladı.

Çin'in Kovid-19 yönetimini hafifletmesi ve sorunsuz ve düzenli sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırmasıyla Çin Yeni Yılı tatilini geçirmek için Çinli turistler Türkiye'ye gelmeye başladı.

2019'de 420.000'den fazla Çinli turist ağırlayan Türkiye, 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 1 milyon turist çekmeyi planlamıştı. Ancak birçok faaliyet, Kovid-19 pandemisi nedeniyle askıya alınmıştı.

Şimdi konukseverliğiyle ünlü Türkiye, Tavşan Yılı'nda Çinli turistlere yeniden kucak açtı.

SES 1 (Türkçe): HASAN EKER, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı:

"Türk konukseverliği, bildiğiniz gibi herkesin takdir ettiği bir davranış şekli. Türk turizmciler de bu anlamda bu konukseverliği ve güler yüzü fazlasıysa uyguluyorlar şu anda. Tüm Çinlilerin Tavşan Yılı'nı kutluyor, bolluk, bereket, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum."

SES 2 (Türkçe): İRFAN KARSLI, Ligarba Turizm ve Seyahat Acentesi Genel Müdürü:

"Mümkün olduğu kadar kendi dilleriyle, kendi yeme içme alışkanlıklarıyla, konaklama ve gezme alışkanlıklarıyla onlara en iyi ortamları sağlarsak, onlar da tabi ki bunun dönüşümü olarak, döndükleri zaman mutlu döner. Çok fazla olumlu dönüşlerle referanslarla daha fazla Çinli turisti misafir etmemize sebep olur."

SES 3 (İngilizce): TJ JOULAK, İstanbul'daki Shangri-La Bosphorus Genel Müdürü:

"(Çinli turistler) geri döndükleri için çok mutlular. İstanbul'un onlara sunabileceği çek şey var. Tavşan Yılı şans getirdi. Sıkı çalışın, daha sıkı eğlenin ve mutlu olun."

SES 4 (Türkçe): SEVGİ ÜZGEN, Tarih öğretmeni:

"Tavşan Yılı'nın, doğanın uyanışıyla birlikte, insanlara bolluk, şans getirmesini diliyorum."

SES 5 (Türkçe): BETÜL PAKİŞ, Türk tasarımcı:

"Tavşan zaten çok sevimli bir hayvan. Ülkelere, tüm dünyaya barışı getirmesini diliyorum. Bahar Bayramınız kutlu olsun. Çin Yılı'nda da mutluluklar diliyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)