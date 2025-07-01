Türkiye Tarımında Son 30 Yılın En Büyük Don Felaketi

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda son 30 yılın en büyük don felaketinin yaşandığını belirterek, "Bu kadar düşük ısı değerleriyle daha önce hiç karşılaşmadık. Eksi 15-20 derecelere kadar düştük. 3-5 dereceye kadar alınabilecek tedbirler vardır ama bu seviyedeki soğukta hiçbir tedbir işe yaramaz ve nitekim yaramadı" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Osmaniye Ziraat Odası'nı ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Toplantıda tarım sektörünün karşı karşıya olduğu sorunları değerlendiren Bayraktar, özellikle son dönemde yaşanan doğal afetlerin sektöre ağır darbeler vurduğunu ifade etti. Bayraktar, "Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. 6 Şubat depremi gibi, tarım sektöründe de adeta bir deprem yaşadık. Bu gerçeği herkesin kabul etmesi gerekiyor. 65 ilde çok ciddi bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Üreticilerimiz ve üretim alanlarımız büyük zarar gördü. Üzülerek söylüyorum ama bu bir gerçek" dedi.

'EKSİ 20 DERECELERLE KARŞILAŞTIK'

Son 30 yılın en büyük don felaketinin yaşandığını belirten Bayraktar, "Bundan sonraki süreçte Akdeniz havzasında bulunan bir ülke olarak bu afetlere hazırlıklı olmalıyız ve zaman zaman yaşayacağız. Bu konuda alabildiğimiz tedbirler var alamadığımız tedbirler var. Bu don felaketi son 30 yılın en büyük felaketlerinden bir tanesi. Yani son 30 yıldır biz bu kadar düşük ısı değerleriyle karşı karşıya kalmadık. Eksi 15-20 dereceleri bulduk ve böyle bir felaket karşısında hangi tedbiri alacaksınız? 3 derece, 5 derece bilemedin 10 derece için alınabilecek tedbirler vardır ama bu seviyedeki soğukta hiçbir tedbir işe yaramaz ve nitekim yaramadı. Bazı ürünleri kurtarabilme imkanınız olabilir ama eksi 20 dereceleri gördük, hiçbir tedbir fayda etmez ve nitekim de etmedi" dedi.

AFET SAYISINDA CİDDİ ARTIŞ

Bayraktar, Türkiye'de afet sayısının ciddi oranda arttığını vurgulayarak, "2014 yılında 500 olan afet sayısı 2024'e geldik bin 257'ye çıktı. 2025'e de çok hızlı başladık. Yani görmediğimiz bir afet kalmadı, don, dolu gördük, aşırı yağışlardan zarar gördük, hortum yoktu son yıllarda hortumu da görmeye başladık. Şimdi en büyük tehditlerden bir tanesi, bu bölgede de yaşıyoruz, kuraklık tehdidi ile karşı karşıyayız. Fakat havalar ısındı şimdi tarım sektöründe yangın felaketi başladı, yangınla zarar görmeye başladı. Köylerimiz evlerimiz yanıyor, ürünlerimiz zarar görüyor bazı hayvan varlıklarımızı kaybediyoruz" diye konuştu.

'ŞİDDETİ ARTAN AFETLER DAHA BÜYÜK KAYIPLARA YOL AÇIYOR'

Afet sayısından ziyade şiddetinin artmasının daha büyük sorunlara yol açtığını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Çünkü şiddet arttıkça zarar verme oranı fazlalaşıyor. Nitekim vilayetlerde bahçeleri gezdiğimizde bunu gördük. Yüzde 100'e varan oranlarda, bahçelerdeki bütün ürünleri bitirdiği gibi dallara zarar vermiş, bazı bahçelerde meyve ağaçlarının gövdeleri yanmış. Bu ne demek? Önümüzdeki yıllarda bu bahçelerde meyve tutumu olmayacak demektir. Birkaç yıl meyve alamayacak bahçeler gördük."

'MEVSİMSEL KAYMALAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK'

Mevsimsel kaymaların tarımı olumsuz etkilemeye devam edeceğini belirten Bayraktar, "Kış mevsimini yaşayalım derken kışı yaşayamadık, sonbahar gibi geçti. İlkbahara geldik, yağış beklerken aniden bir kar geldi, karla beraber bir soğuk, bir don felaketi geldi. Hiç beklemediğimiz bir don felaketi geldi, kaldı ki bu bölge şubat ayında da don felaketini yaşadı. Yani hem şubat ve nisan ayında bir felaketle karşı karşıya kaldık ve maalesef bu birçok ürüne zarar verdi" diye konuştu.

Şemsi Bayraktar, konuşmasının sonunda tarım sektörünün iklim değişikliği ve afetlere karşı daha hazırlıklı hale gelmesi gerektiğini vurgulayarak, alınabilecek önlemler üzerinde durulması gerektiğini belirtti. Şemsi Bayraktar, daha sonra ise üreticilerin sorularını cevaplandırdı.