Üye Girişi
Haberler

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu'nda Ticaret Bakanı Bolat'tan hedef açıklaması

Son Güncelleme:
Abone Ol

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumu açılış töreninde yaptığı konuşmada, orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede ise 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hedeflerinin olduğunu belirtti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Suudi Arabistan İş Forumu açılış törenine katıldı. Bolat, "İnşallah orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede de 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret, iki ülkenin stratejik hedefleridir" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye- Suudi Arabistan İş Forumu açılış törenine katıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen foruma Suudi Standartları, Metroloji ve Kalite Örgütü Başkanı Dr. Saad Al-Kasabi, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK/Türkiye- Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy ve Suudi Arabistan- Türkiye İş Konseyi Başkanı Sami Al-Osaimi ve çok sayıda Türk ve Suudi iş insanı katıldı.

"ORTA VADEDE 10 MİLYAR DOLAR, UZUN VADEDE DE 30 MİLYAR DOLARLIK KARŞILIKLI TİCARET, İKİ ÜLKENİN STRATEJİK HEDEFLERİDİR"

Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İkili ticari ilişkilerimiz bağlamında, 2022 yılında yüzde 41'lik bir artışla 6,5 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaretimiz, bu yılın 11 ayında 6,2 milyar dolara yaklaşmış durumda. İnşallah geçen yılın rakamını rahatlıkla aşacağız. Burada altını çizmek istediğim husus, dünyada 2024 yılında büyük bir talep daralması, durgunluk ve ticaret gerilemesi bulunmakta. Başta enerji olmak üzere emtia fiyatları, gıda fiyatlarında ciddi bir düşüş var. Dolayısıyla bizim Suudi Arabistan ile ticaretimiz esasında miktar bazında çok daha yüksek bir artış kaydetmiştir. İnşallah orta vadede 10 milyar dolar, uzun vadede de 30 milyar dolarlık karşılıklı ticaret, iki ülkenin stratejik hedefleridir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Suudi Arabistan Ömer Bolat Türkiye Uluslararası İlişkiler Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Trabzonspor - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mersin Akdeniz hangi parti? Mersin Akdeniz belediye başkanı hangi partiden belediye başkanı seçildi? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman? Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şükrü Sözen kimdir? Şükrü Sözen kaç yaşında, nereli? Şükrü Sözen hayatı ve biyografisi! Asgari ücrete bir zam mı yapılacak? Bu yıl asgari ücrete tek zam mı olacak, neden? Alina Boz hangi dizilerde oynadı? Alina Boz kimdir, hangi yapımlarda yer aldı? Ölümlü Dünya 2 çıktı mı? Ölümlü Dünya 2 yayınlandı mı, nerede çıktı? İDO vapur seferleri iptal mi edildi? 3 Aralık Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? İDO vapur seferleri! Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman 2023? Beşiktaş başkanlık seçimi hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title