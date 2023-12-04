Türkiye, Suudi Arabistan'a kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatını masaya yatırdı

Bakan Yumaklı: Suudi Arabistan'a kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatını görüştük

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizden Suudi Arabistan'a, bizim söz sahibi olduğumuz kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatına ilişkin konuları masaya yatırdık" dedi.

Bakan Yumaklı, Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, uluslararası ilişkilerde tarım diplomasisinin daha fazla önem kazandığını belirterek, yurt dışı ziyaretlerinde bu alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunduğunu söyledi. Kısa süre önce Brüksel'e yaptığı ziyaret sırasında, Türkiye'nin ürettiği tarım ürünlerinin Avrupa pazarlarında daha fazla yer bulması için istişareler gerçekleştirdiğini bildiren Yumaklı, Avrupa Birliği ile Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantılarının 2'ncisinin 2024'ün ilk 6 ayı içinde Türkiye'de yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti. Suudi Arabistan ziyaretinin tarım diplomasisi açısından büyük önem taşıdığının belirten Yumaklı, şöyle konuştu:

"Burada ilk olarak Çevre, Su ve Tarım Bakanı Al-Fadhli ile görüşme yaptık ve tarımsal alanda mutabakat zaptını imzaladık. Mutabakat zaptında, organik tarımdan su ürünleri yetiştiriciliğine, iklim değişikliğine uyumdan diğer başlıklara kadar bir dizi iş birliğini imza altına aldık. Daha sonra Sağlık Bakanı ve Gıda İlaç Otoritesi Başkanı el-Jalajel ile bir araya geldik. Burada da ülkemizden Suudi Arabistan'a, bizim söz sahibi olduğumuz kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatına ilişkin konuları masaya yatırdık. Buradaki süreçlerin hızlı gitmesi için özellikle yapılabilecekleri konuştuk, belirli bir mutabakatımız oldu."