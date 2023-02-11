Türkiye Sutopu Federasyonu'ndan Aybüke Aksoy için baş sağlığı mesajı
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Türkiye Sutopu Federasyonu, depremde hayatını kaybeden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Aybüke Aksoy için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Sutopu Federasyonu, depremde hayatını kaybeden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Aybüke Aksoy için başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Sutopu Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizin yaşadığı en büyük deprem felaketinde Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Aybüke Aksoy'un, annesi, babası ve erkek kardeşiyle birlikte vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aksoy ailesine Allah'tan rahmet, camiamıza başsağlığı dileriz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel