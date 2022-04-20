Türkiye Suriyeliler'i Geri Gönderecek mi? - Haberler

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Türkiye Suriyeliler'i Geri Gönderecek mi?

DailyMotion.com - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeliler'i sahiplenme söyleminden vazgeçme sinyali vermesi ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayramda ülkelerine gidenlerin geri gelmesine gerek olmadığı açıklamasıyla birlikte "Türkiye'nin Suriyeliler politikasında değişiklik sinyali" verdiği yorumu yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriyeliler'i sahiplenme söyleminden vazgeçme sinyali vermesi ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayramda ülkelerine gidenlerin geri gelmesine gerek olmadığı açıklamasıyla birlikte " Türkiye'nin Suriyeliler politikasında değişiklik sinyali" verdiği yorumu yapılıyor

DailyMotion.com / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı, Türkiye, Güncel, Haberler

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