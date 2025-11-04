Haberler

Türkiye, Suriye'nin Yeniden İnşası İçin İşbirliği Vurgusu Yaptı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye konulu toplantıda, ülkenin yeniden inşa ve kalkınma sürecine yönelik işbirliği alanlarını ele aldıklarını ve Türkiye'nin bu süreçte destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 41. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Bakanlar Komitesi Toplantısı kapsamında düzenlenen Suriye konulu toplantıda Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecine ilişkin işbirliği alanlarını ele aldıklarını belirterek, "Türkiye olarak; Suriye Devlet Başkanı Sayın Ahmet El-Şara'nın dirayetli yönetiminde, Suriye'nin istikrar ve refahına katkı sunmaya devam edeceğiz. Kardeşlik hukuku, insani sorumluluk duygusu ve ortak geleceğe olan inancımızla Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, İSEDAK marjında düzenlediğimiz Suriye konulu Bakanlar Çalışma Toplantısı kapsamında, kardeş Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecine yönelik işbirliği alanlarını ele aldık. Uzun yıllar sonra Suriye'yi yeniden İSEDAK çatısı altında görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ekonominin yeniden canlandırılması, altyapının güçlendirilmesi, istihdamın artırılması, kamu hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi, yatırım ortamının geliştirilmesi, kurumsal ve beşeri kapasitenin desteklenmesi gibi alanlarda ortak adımlar atmaya devam ediyoruz.

Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz 'İSEDAK Suriye Programı' ile ihtiyaç analizi, uzman desteği, eğitim faaliyetleri ve saha çalışmalarını kapsayan bütüncül bir destek mekanizmasını devreye alıyoruz. Amacımız; Suriyeli kardeşlerimizin kendi ayakları üzerinde durduğu, barış ve refaha yürüyen bir Suriye'ye katkı sunmaktır. Türkiye olarak; Suriye Devlet Başkanı Sayın Ahmet El-Şara'nın dirayetli yönetiminde, Suriye'nin istikrar ve refahına katkı sunmaya devam edeceğiz. Kardeşlik hukuku, insani sorumluluk duygusu ve ortak geleceğe olan inancımızla Suriye'nin yanında olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
