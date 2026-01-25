Haberler

Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti

Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşmak amacıyla AFAD ve Türk Kızılay'ın katkılarıyla toplam 11 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye, Aynularab'daki sivil halka ulaşması amacıyla yardım tırları hazırladı.

Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi

30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı

Yasak aşk ölüm getirdi! Dehşet saçan evli kadınla ilgili yeni gelişme
Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Ustaya büyük vefasızlık! Biz utandık onlar utanmadı
Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza

Trafikte dehşet: Cama kafa atan sürücüye rekor ceza
30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi

30 yıldır başkanlık yapıyordu! Yine seçildi
Fenerbahçe'de maça saatler kala sürpriz gelişme

Maça saatler kala sürpriz gelişme
Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu

Yenge vahşetinde yeni görüntüler! Her şey 4 dakikada oldu