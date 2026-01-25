Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti

Türkiye, Suriye'nin Aynularab bölgesindeki sivil halka ulaşması amacıyla 11 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Bu kapsamda, AFAD ve Türk Kızılay'ın desteğiyle hazırlanan 50 ton un yüklü 5, battaniye yüklü 1, bebek bezi ve gıda yüklü 5 olmak üzere toplam 11 tır, Suriye Hükümeti ve Halep Yardım Koordinasyon Merkeziyle işbirliği içinde bugün bölgeye sevk edildi.