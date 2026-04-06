Türkiye-Suriye Jetco 1. Toplantısı İstanbul'da Yapılacak

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye- Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı ile İş ve Yatırım Forumu'nun yarın İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın X hesabından paylaşılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye ve Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasını teşkil eden Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı ile İş ve Yatırım Forumu, 7 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Dr. Nidal el-Şa'ar'ın eş başkanlıklarında düzenlenecek olan JETCO toplantısı, 5 Ağustos 2025 tarihinde temelleri atılan stratejik iş birliği sürecinin en kapsamlı adımı olma özelliğini taşımaktadır. Program kapsamında iki bakan arasındaki baş başa görüşmenin ardından, teknik heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilecek JETCO oturumunda iki komşu ülke arasındaki ekonomik entegrasyonun yol haritası belirlenecektir."

Zirve kapsamında, ticaretin teknik altyapısını güçlendirmek ve standartları harmonize etmek amacıyla önemli anlaşmaların imza töreni gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede; ürün güvenliği, denetimi, standardizasyon, akreditasyon ve metroloji alanlarında iş birliğini kapsayan kapsamlı bir protokol ile JETCO 1. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı imzalanacaktır. Söz konusu hukuki zemin; tekstil, tarım, gıda ve makine gibi stratejik sektörlerde iş birliğini derinleştirirken, ticareti kolaylaştıracak tüm mekanizmaların önünü açacaktır.

Bölgesel tedarik zincirinin istikrarı için hayati önem taşıyan bu süreçte, Toplantının en önemli gündem maddelerinden birini, sınır kapılarının tam kapasiteyle çalıştırılması ve lojistik hatların kesintisiz tesisi oluşturmaktadır. Ayrıca, Suriye'nin küresel finans sistemine entegrasyonu ve bankacılık altyapısının güçlendirilmesi yönündeki adımlar desteklenerek, ticari faaliyetlerin finansal güvenliği sağlanacaktır.

Güncel veriler ışığında, 2025 yılında 3,7 milyar dolar seviyesine ulaşan ikili ticaret hacmi, 2026 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar dolar sınırını aşarak güçlü bir büyüme ivmesi sergilemektedir. Bu ekonomik potansiyeli daha da ileriye taşımak adına JETCO Toplantısı sonrasında iş dünyası çatı kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile Yuvarlak Masa Toplantısı yapılacaktır.

Sayın Bakanların açılışını yapacağı ve DEİK tarafından düzenlenecek olan İş ve Yatırım Forumu'nda ise, lojistik ağların yeniden tesisi, finansal akışın yönetimi ve Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Türk müteahhitlik sektörünün üstleneceği altyapı projeleri uzman panellerinde kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. 2025 yılında Suriye ile dış ticaret hacmimiz 3,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş; 2026 yılının ilk çeyreğinde ise 1 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Ülkemizin müteahhitlik firmalarınca bu zamana kadar Suriye'de 794 milyon dolar değerinde 26 proje üstlenilmiştir."

