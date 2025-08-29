Türkiye-Suriye Arasında Aktarmasız Kara Yolu Taşımacılığı Yeniden Başladı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında 13 yıl aradan sonra aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığının yeniden başladığını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ile Suriye arasında 13 yıl aradan sonra aktarmasız uluslararası kara yolu taşımacılığının yeniden başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Mersin'den 4 TIR Halep'e, İdlib'ten 3 TIR Mersin'e Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan dün geçiş yaptı" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç karışıklıklar sebebiyle taşıma faaliyetlerinin önce durma noktasına geldiğini, akabinde tamamen durduğunu anımsatarak, "Yıllardır sınır kapısında yükler aktarma yoluyla taşınıyordu. 8 Aralık 2024'te yaşanan gelişmeler sonrasında, taşımaları yeniden başlatmak üzere süreci başlattık" ifadelerini kullandı.

27-29 Haziran 2025'te İstanbul'da düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda, Suriye ile kara yolu taşımacılığı alanında bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirten Uraloğlu, "Ardından 9 Temmuz'da Cilvegözü Sınır Kapısı'nda teknik düzeyde bir toplantı gerçekleştirdik. Geçiş şartlarını belirledik. Şimdi sahada bu süreci başlatıyoruz" dedi.

'ULAŞIM DAHA HIZLI VE EKONOMİK HALE GELECEK'

Bakan Uraloğlu, taşımaların yeniden başlamasıyla birlikte Türk ve Suriye plakalı taşıtların artık sınırda yük aktarmaya gerek kalmadan doğrudan varış noktalarına ulaşacağını belirtti. Uraloğlu, taşımaların başlamasının ticari etkilerine dikkat çekerek, "2024 yılı Ağustos ayı ile 2025 yılı Ağustos ayını kıyasladığımızda Suriye'ye yönelik taşımalarımızda yüzde 50 artış yaşandı. Bu eğilim artarak devam edecek. Suriye güzergahının yeniden açılmasıyla Hatay, Gaziantep ve Mersin gibi şehirlerimizden Ürdün ve Suudi Arabistan'a ulaşım daha hızlı hale gelecek. Bu adım sadece ihracatçımıza değil, bölge ekonomisine de canlılık kazandıracak" ifadelerini kaydetti.

Haber: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL/ANKARA,