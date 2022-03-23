Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi - Haberler

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Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek kapsamında Somali'ye 290 bin doz aşı gönderdi.

Türkiye, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek kapsamında Somali'ye 290 bin doz aşı gönderdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde duyurduğu "Afrika'ya 15 milyon doz aşı bağışı programı" kapsamında Somali'ye ilk sevkiyat yapıldı.

Başkent Mogadişu'ya ulaşan 290 bin 400 doz Sinovac aşısı Somalili yetkililere teslim edildi.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

cumhurbaşkanı, Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel, Haberler

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