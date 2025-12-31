Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 2026, Bizim Açımızdan Petrol ve Doğal Gaz Aramacılığında Yeni Bir Dönemi Açtığımız Yıl Olacak

(ANKARA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 7'nci nesil ultra derin deniz arama gemisi Çağrı Bey'in şubat ayında Somali'de Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz sondajını gerçekleştireceğini belirterek, "2026, bizim açımızdan petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni bir dönemi açtığımız yıl olacak" dedi.

Zonguldak'taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ni ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Yavuz Sondaj Gemisi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi artırmaya yönelik yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Bayraktar, 2025'te ilk fazın tamamlandığını ve günlük yaklaşık 10 milyon metreküp doğal gaz üretimine ulaşıldığını, bunun 4 milyon hanenin ihtiyacını karşıladığını ifade etti.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Filyos'ta son hazırlıklarının sürdüğünü belirten Bayraktar, "2026'nın üçüncü çeyreği itibarıyla Sakarya Sahası'nda üretimi iki katına çıkararak 8 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak gazı üretmeye başlayacağız. Platform 20 yıl boyunca aynı lokasyonda kalacak" dedi. Bayraktar, 2028'de daha yüksek kapasiteli ikinci bir platformun devreye alınacağını ve üç fazın tamamlanmasıyla 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli üretimle karşılanacağını kaydetti.

Sakarya Sahası'nda çalışan sayısının martta 7 bin 500'e çıkacağını bildiren Bayraktar, Fatih, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerinin yoğun şekilde faaliyet gösterdiğini, iki yeni derin deniz sondaj gemisinin de filoya katıldığını hatırlattı. Bayraktar, "Yıldırım birkaç ay içinde Karadeniz'e gelecek. Çağrı Bey ise şubatta Somali'ye giderek yurt dışındaki ilk derin deniz sondajımızı yapacak" diye konuştu.

Karadeniz'in batı, orta ve doğu kesimlerinde 6 yeni keşif sondajı planlandığını açıklayan Bayraktar, Gabar'da da çalışmaların sürdüğünü, 100'ün üzerinde kuyuda 3 bin 500 kişinin görev yaptığını söyledi. Bayraktar, Diyarbakır'da kaya petrolüne yönelik çalışmaların da gelecek yıl devam edeceğini belirtti.

Karadeniz'deki olası drone saldırılarına ilişkin soruya yanıt veren Bayraktar, kritik enerji altyapılarının güvenliği için ilave tedbirlerin alındığını ifade etti.

Ziyarete Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile AK Parti milletvekilleri ve parti yöneticileri de katıldı.