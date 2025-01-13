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Türkiye-Slovenya Ekonomik İşbirliği Güçleniyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğini artırma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 9. Dönem Toplantısı için Türkiye'ye gelen Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile görüştü.

Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) 9. Dönem Toplantısı için Türkiye'ye gelen Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ağırlandı.

Görüşmede, Bakan Fidan iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen gelişmelere dikkat çekti ve 2024-2026 Stratejik Ortaklık Eylem Planı çerçevesinde ticari ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, savunma sanayii alanında iş birliği potansiyelinin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Balkanlardaki meselelerin çözümünde diyalogun önemli bir yol olduğuna dikkat çeken Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinde somut ilerleme sağlanabilmesi için atılması gereken adımları aktardı. Suriye'nin geleceğine dair Türkiye'nin vizyonunu paylaşan Fidan, uluslararası toplumdan gerekli desteğin sağlanmasının önemini yineledi. Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerektiğini ifade eden Fidan, görüşme sonunda iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da pekiştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı, 14 Ocak'ta Ankara'da, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bakan Fajon'un eş başkanlığında gerçekleştirilecek.

Türkiye-Slovenya Ekonomik İşbirliği Güçleniyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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