Türkiye Sigorta Müşteri Platformu tanıtıldı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, sigorta sektöründe bir ilk olan "süper" uygulama "Türkiye Sigorta Müşteri Platformu"nu hayata geçirdiklerini belirterek, "Geleceğe yatırım yapan, katma değeri yükselten bir platform bazlı sisteme geçtik. Amacımız, bütün hayat döngüsü içerisinde vatandaşlarımızın sigorta ekosisteminden sağladığı faydayı en üst düzeye çıkarmak." dedi.

Benli, Türkiye Sigorta Müşteri Platformu'nun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye Sigorta olarak sigorta sektöründe bir ilk olan "süper" uygulama Türkiye Sigorta Müşteri Platformu'nu hayata geçirdiklerini bildirdi.

Mobil uygulamalarını aynı anda birden fazla faydanın yaratılabileceği bir platform üzerine kurduklarını aktaran Benli, "Geleceğe yatırım yapan, katma değeri yükselten bir platform bazlı sisteme geçtik. Amacımız, bütün hayat döngüsü içerisinde vatandaşlarımızın sigorta ekosisteminden sağladığı faydayı en üst düzeye çıkarmak. Sağlık, finans, araç gibi hangi dalda sigortaya ihtiyaçları varsa öncesi ve sonrasındaki ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bir platform üzerinden tüm hizmetleri vatandaşlarımıza sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Benli, bu çerçevede başlangıç olarak, 20'ye yakın iş ortakları olduğunu, 50'nin üzerinde hizmet verebilir durumda bulunduklarını, sene sonuna kadar 200 iş ortağı, binlerce hizmet ve ürüne ulaşmayı beklediklerini kaydetti.

"Yeniliklerle birlikte uygulamaya 1 milyon müşterinin daha katılmasını bekliyoruz"

Atilla Benli, mobil uygulamayı indirmiş 2 milyon müşteri olduğunu, yeniliklerle birlikte uygulamaya 1 milyon müşterinin daha katılmasını öngördüklerini aktararak, "Toplam müşteri sayımız 12,6 milyon. Biz sadece kendi müşterilerimize odaklanmıyoruz. Bu mobil uygulamayı indiren herkes sunduğumuz faydalardan yararlanabilecek. Platformumuzun getirdiği yeniliklerle birlikte mobil uygulamamızın kullanım sıklığı artacaktır." dedi.

Türkiye Sigorta olarak büyüdüklerini, sektördeki pazar paylarını yükselttiklerini ve lider olduklarını belirten Benli, teknoloji şirketi olmak adına da ilk adımlarını Türkiye Sigorta Müşteri Platformu ile atmış olduklarını söyledi.

Bir gazetecinin sunulan platformun acentelere etkisine ilişkin sorusu üzerine Benli, Türkiye Sigorta olarak acente dağıtım kanallarına artı bir değer verdiklerini belirterek, "'Rekaberlik' dediğimiz kavram çok önemli. Geleneksel dağıtım kanallarıyla birlikte yeni bir boyuta geçiyoruz. Tüm dağıtım kanallarımızdan gelecek önerilere açığız." dedi.

"Müşterilerimiz finans, araç ve sağlık dikeyindeki hizmetlere tek bir platformdan erişebilecek"

Türkiye Sigorta Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen de bu platformu oluşturan kullanıcılara, iş ortaklarına ve satış kanallarından oluşan değer zincirinin tüm bileşenlerine önem verdiklerini söyledi.

Gücünü "iyilik" için kullanan şirket olmanın verdiği bazı sorumlulukları bulunduğunu aktaran Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş ortaklarımızla olan iş modelimizin gücüyle müşterilerimizin karşısına iddialı fiyatlarla çıkacağız. Müşterilerimiz finans, araç ve sağlık dikeyindeki hizmetlere tek bir platformdan erişebilecek. Bu sayede yeni markalarla da tanışma imkanına sahip olabilecekler. Tüm satış kanallarımızın müşterilerine daha yüksek sadakat ve memnuniyet sağlarken, sigortacılık sektörünün temel problemi olan fiyat rekabeti konusunda pozitif anlamda farklılaşarak finansal avantajlar sunuyoruz. Platformumuzun platform olmasına katkı sağlayan iş ortaklarımızın daha da güçlenebilmesi için bizimle çalışan iş ortaklarımızın sunduğu hizmetlerden herhangi bir gelir elde etmeyeceğiz."

Türkmen, iş ortaklarının kullanıcılara anlamlı değerler sunabilmesi için dijital bariyerleri kaldırarak 12 milyon aktif müşteri başta olmak üzere platformun tüm kullanıcılarının erişimine destek olacaklarını kaydetti.

Türkmen, "Türkiye Sigorta mobil uygulaması bizim için başlangıcı, sonu ve kapsamı belli olan bir proje değil. Biz bunu kullanıcılarımızın yaşam döngüsüne hizmet eden ve hayatın merkezinde olan bir ürün olarak tasarladık. Bundan sonraki tüm adımlarımızı doğru atabilmek adına dijital yetkinliği yüksek, müşteri memnuniyeti ve hizmetini sürekli geliştirmeye çalışan, veriye dayalı karar verme tekniklerini kullanarak doğru tahminleme modelleri yapan, kesintisiz iletişim için müşteri deneyimi ekibini ve çağrı merkezini içeride konumlandırdığımız bir yapıyla bu platformu inşa ettik." diye konuştu.