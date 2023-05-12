Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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Salon: TOFAŞHakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Çağlar ÖzkanFrutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 13, Auguste 11, Andrews 7, Dudzinski 15, Yiğitcan Saybir 9, Ömer Utku Al 8, Clemmons 2TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 8, Ennis 14, Toure 12, Doyle 22, Manek 14, Özgür Cengiz, Tevfik...
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Çağlar Özkan
Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 13, Auguste 11, Andrews 7, Dudzinski 15, Yiğitcan Saybir 9, Ömer Utku Al 8, Clemmons 2
TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 8, Ennis 14, Toure 12, Doyle 22, Manek 14, Özgür Cengiz, Tevfik Akdamar, Tolga Geçim, Ege Demir 2, Gray 12, Berk Uğurlu 8
1. Periyot: 20-19
Devre: 43-43
3. Periyot: 63-67
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, Frutti Extra Bursaspor'u 92-77 yendi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023