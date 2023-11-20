Türkiye Sigorta, "Gelecek için Pozitif Etki" sloganıyla hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı.

Şirket açıklamasına göre, çevik, yenilikçi ve duyarlı yaklaşımıyla hayatın her alanında çözüm üretmeyi ve sigortalılarının beklentilerini rekabetçi sigorta ürünleriyle en üst düzeyde karşılamayı hedefleyen Türkiye Sigorta, sürdürülebilirlik alanında da adımlar atmaya devam ediyor.

Topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirlik temelli hizmet anlayışını benimseyen Türkiye Sigorta, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Türkiye Sigorta'nın sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara yer verilen raporda, 2022'de şirketin toplam prim üretiminin yüzde 123 artışla 235 milyar TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri Direktörü Umut Kovancı, Türkiye Sigorta'nın yenilikçi yaklaşımları, doğaya ve çevreye duyarlı uygulamaları ile sürdürülebilirlik alanında her geçen gün performansını artırdığını ifade etti.

2022'de elde ettikleri tüm sonuçların "sürdürülebilir liderlik" yaklaşımlarının başarılı finansal sonuçları olarak hayat bulduğunu aktaran Kovancı, "Amacımız, üretim ve karlılıkta sürdürülebilir liderliğimizi güçlendirirken sigorta kültürünü ülkemizde yaygınlaştırmak ve sektörümüzü hak ettiği yere getirmektir. 'Gelecek için pozitif sigortacılık' vizyonu ışığında, sermaye öğelerimiz ile yarattığımız ve paylaştığımız değeri artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik uygulamalarımıza 2022 yılında da ara vermeden devam ettik." değerlendirmesini yaptı.

Sürdürülebilirlik alanında adımlar

Kovancı, kurumsal sürdürülebilirlik kapsamında öncelikleri gözden geçirerek atacakları adımları belirlediklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji projelerine teminat sağlıyor ve tarım sigortası ürünlerimiz ile çiftçilerimizin ürünlerini koruma altına alıyoruz. Operasyonel süreçlerimizde de çevresel etkimizi azaltacak uygulamaları devreye alıyoruz. İklim değişikliği stratejimiz doğrultusunda karbon ayak izimizi belirlemeye yönelik çalışmaların kapsamını kapsam-3 emisyonların ölçümü ile genişlettik. Çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerini ise çeşitli sertifika programlarıyla desteklemeye devam ediyoruz."

Raporda, Türkiye Sigorta'nın "Herkes İçin Sigorta" anlayışı ile sektörün gelişen dinamikleri ve müşterilerinin öncelikli beklentileri doğrultusunda, kapsayıcı, düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen, uygun primlerle sunulan sürdürülebilir ürünleri ile sigortalılarının yanında olmaya devam ettiği de vurgulandı.

Raporda, Türkiye Sigorta'nın çalışanların motivasyonunu ve memnuniyetini artırmak adına yapılan uygulamalardan ve bu çabanın sonucu olarak 2022'de Great Place To Work Enstitüsü'nün Güven Endeksi Araştırması'nın sonucunda "Harika Bir İş Yeri" sertifikasının sahibi olmasına yer verildi.

2022'de Türkiye Sigorta tarafından Basketbol Süper Ligi İsim Sponsorluğu ve Ampute Futbol Takımı Sponsorluğu'nun üstlenilmesi, sigorta okuryazarlığının toplumda yaygınlaşması için sigorta sektörünün en geniş katılımlı eğitim seferberliği olarak planlanan Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB) sponsorlarından biri olunması ve daha yeşil bir gelecek için 10 bin fidanlık bir Hatıra Ormanı oluşturulması da sürdürülebilirlik uygulamaları içerisinde yer aldı.