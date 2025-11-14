Haberler

Şehit Astsubay Berkay Karaca, Kırklareli'nde Dualarla Toprağa Verildi

Güncelleme:
Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Kırklareli'nde toprağa verildi.

Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan askeri törenle alınan Karaca'nın (27) naaşı, Lüleburgaz ilçesine bağlı 8 Kasım Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek burada helallik alındı.

Ardından şehit Karaca için Lüleburgaz'daki Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bekar olan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından camiye getirildi.

"Gurbet kuşum sıladan uçtu gitti"

Cami bahçesinde oğlunun resmine sarılan anne Karaca, "Hikayeni yazamadım annem. Yarım koydular bizi. Gurbet kuşlarımız onlar bizim. Gurbet kuşum sıladan uçtu gitti. Ben doyamadım evladıma, kara toprak nasıl doyacak? Bana, 'Anne şehit olursam senin adını yazdırırım, babam dayanamaz. Sen güçlüsün.' dedi. 'Ama çok ağır yük o, bana verme onu.' dedim. 'Hayır anne dik duracaksın, vatan sağ olsun diyeceksin.' dedi. Ama biliyor musunuz, benim yüreğim taşıyor. Yine de vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun güzel evladım." diyerek ağladı.

Emekli uzman çavuş olan baba Nedim Karaca da gözyaşlarına hakim olamadı. Karaca, "Sen şehitlik mertebesine ulaştın oğlum, seninle gurur duyuyorum." dedi.

Şehidin ağabeyi Bünyam Karaca da kardeşinin tabutuna sarıldı.

Cenazenin başında nöbet tutan bir askerin de gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Vali Turan, büyük üzüntü yaşayan şehit babası Karaca'nın elini tutarak onu teselli etmeye çalıştı.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Hurşit Yıldırım, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, CHP Kırklareli Milletvekilleri Fahri Özkan ile Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü Yusuf Eviş cenaze namazını kıldırdı.

Top arabasıyla kortej eşliğinde bir süre taşınan şehidin naaşı, ilçe şehitliğine defnedildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
