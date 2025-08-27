Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Terörsüz Türkiye, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle, vatan sevgisi, kararlılık ve kardeşlik ruhuyla gerçeğe dönüşecek." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyeti Toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, şehit aileleri ve gazilere yönelik yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini aktaran Göktaş, "Terörsüz Türkiye, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimizle, vatan sevgisi, kararlılık ve kardeşlik ruhuyla gerçeğe dönüşecek." değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, paylaşımında toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verdi.