Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından banka hesaplarındaki paraya ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından yapılan açıklamada, "Belli çevreler tarafından asılsız ve art niyetli yapılan açıklamalarda iddia edildiği gibi hesaplarda 111 milyon lira değil, toplamda 196 milyon 429 bin 545 lira 8 kuruş bulunmaktadır.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfından yapılan açıklamada, "Belli çevreler tarafından asılsız ve art niyetli yapılan açıklamalarda iddia edildiği gibi hesaplarda 111 milyon lira değil, toplamda 196 milyon 429 bin 545 lira 8 kuruş bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, 1 Ekim tarihi itibarıyla "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası"nda toplanan bağışın bulunduğu Vakıf Katılım Bankasında 108 milyon 351 bin 990 lira 50 kuruş; Beşiktaş'taki terör saldırısı sonrası toplanan bağışın bulunduğu Ziraat Katılım Bankasında 87 milyon 713 bin 177 lira 28 kuruş; Sinan Akçıl'ın konser gelirlerinden yaptığı bağışın bulunduğu Emlak Katılım Bankasında 100 bin lira; Vakıf Katılım Bankası kira bağışı hesabında ise 264 bin 377 lira 30 kuruş bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Belli çevreler tarafından asılsız ve art niyetli yapılan açıklamalarda iddia edildiği gibi hesaplarda 111 milyon lira değil, toplamda 196 milyon 429 bin 545 lira 8 kuruş bulunmaktadır." bilgisine yer verildi.

Vakfın hesaplarına aktarılan şartlı bağışların, hak sahiplerinin talepleri doğrultusunda aylık olarak ödendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Son dönemlerde hak sahiplerimiz tarafından bizlere iletilen dilekçeler doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından yeni bir karar alınarak isteyene toplu ödeme, isteyene ise aylık ödeme şeklinde hesaplarına aktarılmasına karar verilmiştir.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı olarak, hakkımızda ortaya atılan mesnetsiz iddialara yönelik yasal haklarımızı kullanacak ve ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağız."