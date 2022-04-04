Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başbakanı Ferhat Tüzün: Ramazan'da birliğimiz daha da güçlenecek

Türkiye'de vatandaşların dört gözle beklediği Ramazan ayı geldi. İlk iftar önceki günlerde büyük bir heyecanla yapılırken dernek ve kurumların başkanlarından da art arda Ramazan mesajları geldi. Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Başbakanı Ferhat Tüzün de Ramazan ayı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

"BU AYDA BİRLİĞİMİZ ARTACAK"

Tüzün'ün mesajında şu ifadeler yer aldı: "İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif'e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu ay;kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı ve oruç ibadetimizi eda ettiğimiz mukaddes bir aydır. Bu kutsal ayda, yoksul ve yoksun kardeşlerimizin yaralarını sarmak, zengin-fakir, genç-yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, aynı saflarda durmak birliğimizi ve beraberliğimizi daha anlamlı hale getirecek, daha da güçlendirecektir.

"AZİZ MİLLETİMİN RAMAZAN AYI'NI KUTLUYORUM"

Ayrıca Aziz Şehitlerimizin emaneti kıymetli Şehit Ailelerimizi ve Kahraman Gazilerimizi, anne, baba ve tüm büyüklerimizi ihmal etmemeye bu kıymetli günlerde daha çok dikkat etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Aziz Şehitlerimizin emaneti kıymetli Şehit Ailelerimizi ve Kahraman Gazilerimizi, anne, baba ve tüm büyüklerimizi Batmanlı hemşerilerimizin, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin mübarek Ramazan Ayı'nı kutluyorum."

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