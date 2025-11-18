Haberler

Türkiye Savunma Sanayisi İhracatında Yükseliş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunan basınında yer alan haberde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat artışının Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye hazırlandığı belirtildi. Türkiye'nin dış politika yatırımı olarak savunma sanayisine yaptığı yatırımlar ve 7,1 milyar doları aşan silah ihracatı dikkat çekiyor.

Yunan basınında yer alan haberde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat artışıyla Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye hazırlandığı belirtildi.

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden "in.gr", "Türkiye savunma sanayisi ihracatında gaza basıyor" başlıklı haberinde, Türkiye'nin son zamanda savunma sanayisi alanındaki ihracat artışını değerlendirdi.

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar'ın COBRA II 4X4 tipi 1059 aracı 5 yıl içinde teslim etmek üzere Romanya ile yaptığı 857 milyon avroluk anlaşmayı hatırlatan haberde, bu anlaşmanın söz konusu firmanın Avrupa piyasasına girmesine yol açtığı kaydedildi.

Haberde, "Savunma ve savunma sanayisine yatırım Türkiye tarafından dış politika uygulama yatırımı ve ciddi gelir kaynağı olarak görülüyor." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin silah sistemlerindeki ihracatının 7,1 milyar doları geçtiği ve hedefinin 10 milyar dolar olduğuna işaret edilen haberde, "Türkiye, uzun zamandır Avrupa'nın yeniden silahlandırılmasında çözüm olarak görülmek isterken, Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye de hazır görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Yunanistan'ın da bu ortamda, savunma sanayisindeki açığı kapatmak adına yüksek teknolojiye yatırım yapmak ve silahlanmada yüzde 25 iç üretimi sağlamak gibi planları olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
Kanseri yendi, caniye yenildi! Emekli öğretmenin ölümünde kahreden detay

Kanseri yendi, caniye yenildi! Öğretmenin ölümünde kahreden detay
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.