Türkiye Savunma Sanayi İhracatında Hedef İlk 10

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bugün Türkiye dünyanın 11. savunma sanayisi ihracatçısı konumunda. Bu yılki rakamlar açıklandığında hesaplamalarımıza göre, ilk 10'da olacağını öngörüyoruz." dedi.

Görgün, Gebze Teknik Üniversitesinin 2025-2026 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de savunma sanayisine hizmet eden 3 bin 500 şirketten 2 bininin geliştirdikleri sistem, ürün, alt sistemlerle ihracat faaliyeti yürüttüğünü, Türkiye'de başka bir sektörde böyle anlamlı bir oran olmadığını söyledi.

Savunma sanayisinde yüzde 83 yerlilik yakalandığına dikkati çeken Görgün, "7,1 milyar doları aşkın ihracat miktarıyla yeni projeler, sorumluluklar ve işbirlikleriyle sorumluluk almaya ve çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye dünyanın 11. büyük savunma sanayisi ihracatçısı konumunda. Bu yılki rakamlar açıklandığında hesaplamalarımıza göre, ilk 10'da olacağını öngörüyoruz. Yüksek teknoloji ve bilgi birikimi ve gururla ifade ediyorum ki ülkemizin yetiştirdiği gençlerimizin çalıştığı bir ekosistem. Yabancı çalışmıyor savunma sanayisi firmalarımızda, bu üniversiteler de yetişen gençlerimiz çalışıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisi ve bu alanda yaptığı ihracatlarla teknolojik ve ekonomik bağımsızlığına koşar adımlarla ilerlediğini vurgulayan Görgün, savunma sanayisinde çalışan sayısının 100 bini bulduğunu, sektörün bu yıl 8 milyar doların üzerinde ihracat cirosuna ulaşabileceğini belirtti.

Görgün, birçok alanda teknoloji ürettiklerini ifade eden Görgün, "Kara araçlarından insansız hava araçlarına, deniz platformlarından helikopterlerimize, elektro optik sistemlerden silah sistemlerine, modernizasyon sistemlerinden radar projelerine ve simülatör sistemlerine varana kadar çok geniş yelpazede teknoloji üreten ve bu teknolojiyi dost ve müttefikleriyle paylaşan bir ülkeyiz." dedi.

Türkiye'nin neredeyse dünyanın her yerine teknoloji paylaşımı yapan ülke durumuna geldiğini vurgulayan Görgün, şöyle devam etti:

"Bugün kara araçlarında yaklaşık 40 yabancı kullanıcıya 5 binin üzerinde çeşitli ebatlarda kara aracı teslim etti ülkemiz. Deniz platformlarına bakıldığında 14 farklı yabancı kullanıcıya 150'nin üzerinde teslimat gerçekleştirildi. İhracat yaptığımız ülke sayısının 185'e ulaştığını, 250'ye yakın farklı ürünün ihraç edildiğini burada sizlerle paylaşabilirim. Tekrar ediyorum; Türkiye savunma sanayi çok geniş yelpazede ve dünyanın her yerine neredeyse teknoloji paylaşımı yapan bir ülke. İnsansız hava araçlarında dünya lideriyiz. Bugün dünya piyasasının yüzde 65'ini Türkiye domine ediyor. Amerika'daki ilgili şirketten 3 kat daha büyük bizim özel sektörümüz."

Konuşmanın ardından Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Görgün'e tablo hediye etti.