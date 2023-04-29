Türkiye, savaş mağduru Ukraynalı çocuklara yuva oldu

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'ye getirilen Ukraynalı çocuklar, bir yıldır ülkede misafir ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın girişimleriyle geçen yıl marttan itibaren Ukrayna'dan taliye edilen çocuklar, başta Antalya olmak üzere farklı kentlere yerleştirildi. Büyük bir bölümü yetimhaneden gelen çocuklar, bir yıldır çeşitli etkinliklerle savaşın travmalarını atlatmaya çalışıyor.

Bir yandan eğitimlerini Türkiye'de devam ettiren savaş mağduru çocuklar, bir yandan da çeşitli sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerde sağlanan imkanlarla yeteneklerini geliştiriyorlar.

"Türkiye'ye 2 bin 700 çocuk geldi"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, AA muhabirine, çocukların tahliyesinin üzerinden bir yıl geçtiğini ve bu süreçte çocukların bombalardan uzak güvenli bir ülkede hayatlarını sürdürdüklerini söyledi.

Çocukların güvende olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bodnar, çocuklara ev sahipliği yapan Türkiye'ye ve yetkililere teşekkür etti.

Türk halkının misafirperverliğine vurgu yapan Bodnar, "Bir yıl içinde Türkiye'ye 2 bin 700 çocuk geldi, bazı çocuklar dönüş yaptı. Şu anda Antalya'da 850 çocuğumuz bakıcılarıyla kalıyor. Savaş biter bitmez çocukların dönmesini planlıyorduk ancak süreç devam ediyor. Dönüş yapanlar ya da yeni gelenler oluyor. Mesela askerlerimizin çocukları geliyor." diye konuştu.

Çocukların Türkiye'de en iyi şekilde ağırlandıklarını dile getiren Bodnar, ülkede kutlanan bayramlarda, etkinliklerde Ukraynalı çocukların unutulmadığını belirtti. En son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Ukraynalı çocukların da katıldığını anlatan Bodnar, "Çocuklar burada güvende, iyi zaman geçiriyorlar. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerel yönetimler bizlere çok yardımcı oluyorlar." dedi.

Bodnar, Emine Erdoğan ile Olena Zelenska'nın da iyi diyalog içinde olduklarını, onların girişimleriyle binlerce çocuğun savaş ortamından uzakta yaşayabildiğini kaydetti.

Çocukların Türkiye'ye getirilmesini sağlayan Ruslan Shostak Yardım Vakfı Kurucusu Ruslan Shostak da Türkiye'nin gayretleri sayesinde Ukrayna'daki çocukları tahliye edebildiklerini söyledi.

Çocukların savaşın neden olduğu travmayı atlatabilmeleri için çeşitli organizasyonlar yaptıklarını aktaran Shostak, "İlk önce eğitimlerini organize ettik çünkü çocuklarımız orada okula gidiyorlardı. Eğitimlerinden geri kalmadılar. Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle çocuklarımızı burada bulundukları süreçte müzeleri, ören yerlerini ve turistik alanları gezdirdik." bilgisini verdi.

"Türkler çocukları çok seviyor"

Yaklaşık 1 yıldır Türkiye'de yaşayan Diana Glebova, Ukrayna'da yetimhanede kaldığını ve savaşın başlaması nedeniyle diğer arkadaşlarıyla Antalya'ya geldiğini söyledi.

Antalya'nın çok güzel bir kent olduğunu ifade eden Glebova, "Burada bulunmaktan mutluyum, güvendeyiz ama ülkemizi özlüyoruz ve üzülüyoruz. Burada Türkçe de öğrendim. Bize kucak açtıkları için Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Artur Borisov da Türkiye'ye ilk gelen gruplarda yer aldığını belirtti. Burada yeni arkadaşları olduğunu anlatan Borisov, "Türkiye ve Antalya çok güzel, hayatımda hiç gezmediğim kadar burada gezdim, güzel yerleri keşfettim. Buradaki yerleri arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Ukrayna'da spor yapıyordum, burada devam ettirdim. Türkiye'ye her şey için çok teşekkür ediyorum. Türkler, çocukları çok seviyor, bunu burada çok hissettik." diye konuştu.