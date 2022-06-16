Türkiye şaşırtmadı: En çok para harcanan mobil oyunlar belli oldu!

2010 yılında mobil pazarda köklü bir değişim yaşandı. Telefonlar, "akıllı" sıfatını alırken, Android ve iOS'un hayatımıza girmesiyle de PC ve konsol oyunlarına doğrudan rakip olan mobil yapımlar karşımıza çıkmaya başladı. Son olarak mayıs ayının en çok para harcanan mobil oyunlar listesi belli oldu. İşte en çok hasılat yapan mobil oyunlar!

En çok para harcanan mobil oyunlar

Mobil sektörün analizindeki en güçlü araçlardan biri olarak kabul edilen Sensor Tower, mayıs ayının en çok para harcanan mobil oyunlar listesini paylaştı. Geçen ayın şampiyonu 268 milyon doları kasasına koyan Honor of Kings oldu. Yapıma en çok para harcayan ülke yüzde 95 ile Çin oldu. İkinci sırada yüzde 1,7 ile Tayland ve yüzde 1,4 ile Tayvan yer aldı.

En çok hasılat yapan ikinci mobil oyun 206,3 milyon dolarla PUBG: Mobile oldu. Çin, yüzde 67 ile yapıma en çok para harcayan ülke olurken Türkiye, yüzde 6,4 ile ikinci sıradan kendine yer buldu. Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan PUBG: New State, beklentileri karşılayamadı ve en çok para harcanan mobil oyunlar listesine giremedi.

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Küresel mobil oyun sektörü, Mayıs 2022'de App Store ve Google Play Store platformlarından toplamda 6,8 milyar dolar elde etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında düşüş yaşadı. Aynı zamanda geçtiğimiz ay mobil oyunlara en çok para harcayan ülke 1,9 milyar dolarla toplam harcamaların yüzde 28'ini oluşturan ABD oldu. Google Play Store'un aktif olmadığı Çin yüzde 20,4 ile ikinci sırada yer alırken, Japonya ise yüzde 17,8 ile üçüncü sıradan kendine yer buldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mobil oyun sektörünün gidişatı nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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