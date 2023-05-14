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Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

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Muğla'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Muğla'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Sandık görevlileri, okullarda sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.

Erken saatte gelerek sandıkların açılmasını bekleyen seçmenler, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Muğla'da 805 bin 393 seçmen, 2 bin 435 sandıkta oy kullanacak.

Muğla Valisi Orhan Tavlı Kocamustafendi İlköğretim Okulunda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulunda oyunu kullandı.

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Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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