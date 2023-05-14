Türkiye sandık başında

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Konya'da seçmenler, sabahın erken saatlerinden itibaren oy vereceği okullara geldi.

Sandık kurulu başkanları ve üyelerinin, sınıflardaki hazırlıklarını tamamlamasının ardından oy verme işlemine geçildi.

Kentte 1 milyon 628 bin 723 seçmen 4 bin 992 sandıkta oy kullanacak.

Karaman'da vatandaşların erken saatlerde okullarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Sandık görevlileri vatandaşlara nasıl oy kullanacaklarını anlattı.

Aksaray'da da erken saatte oy kullanacakları okullara gelerek sandıkların açılmasını bekleyen seçmenler, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Kent genelinde 96 bin 279 seçmen 970 sandıkta oy kullanacak.

Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya gelenler, okullarda yoğunluk oluşturdu.