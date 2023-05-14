Türkiye sandık başında

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sabah erken saatlerde sandık başına gitti.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sabah erken saatlerde sandık başına gitti.

Van'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi öncesinde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, sınıflarda hazırlıklarını yaptı.

Görevlilerin oy pusulası ve zarflara mühür işlemi yapması ve sandıkları da mühürlemesinin ardından seçmenler oy kullanmaya başladı.

706 bin 445 seçmenin 2 bin 294 sandıkta oy kullanacağı kentte, okullarda yoğunluğun olduğu gözlendi.

Hakkari

Hakkari'de de 186 bin 155 seçmen, 590 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Okullardaki hazırlıkların tamamlanmasının ardından kent sakinleri, isimlerinin bulunduğu sandıklarda vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde bazı vatandaşlar, yöresel kıyafetlerini giyerek oy kullandı.

Muş/Bitlis

Muş'ta da görevliler tarafından hazırlıkların tamamlanmasının ardından vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Okul koridorlarına ve kapılara sandık numaralarının asıldığı kentte, 242 bin 486 seçmen, 859 sandıkta oy kullanma işlemlerine devam ediyor.

Bitlis'te ise 220 bin 618 seçmen için 864 sandık kuruldu.

Sabah tüm hazırlıkların tamamlanmasıyla vatandaşlar, isimlerinin bulunduğu sandıklara giderek vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Kentte seçime ilginin yoğun olduğu gözlendi.