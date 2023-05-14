Türkiye sandık başında

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi kapsamında İstanbul'daki seçmenler, kayıtlı oldukları okullara gelmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi kapsamında İstanbul'daki seçmenler, kayıtlı oldukları okullara gelmeye devam ediyor.

Türkiye genelindeki seçmenin büyük bölümünün bulunduğu megakentte oy verme işleminin başladığı saatten itibaren vatandaşlar demokratik haklarını kullanmak için sandık başına geliyor.

Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, ilçelerde yoğun bir katılımla sürüyor.

Kentin en doğusunda yer alan ve "Tersaneler Bölgesi" olarak bilinen Tuzla'da 33 okulda kurulan 563 sandıkta 207 bin seçmen oy kullanacak.

Megakentin en batısındaki Silivri'de ise 146 bin 81 seçmen vatandaşlık görevlerini gerçekleştirmek için sandığa gidiyor. Belediye, siyasi partiler, ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri de oy kullanacak engelli vatandaşları talepleri halinde kayıtlı oldukları okullara götürüyor.

Sandıkların saat 17.00 itibarıyla kapanmasının ardından sonuçlar önce okullarda sonra da İlçe Seçim Kurullarında birleştirilip, son olarak İstanbul Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kuruluna getirilecek.