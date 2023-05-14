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Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

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Antalya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Antalya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Sandık görevlileri, okullarda sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.

Erken saatte gelerek sandıkların açılmasını bekleyen seçmenler, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Antalya'da 1 milyon 904 bin 636 seçmen, 5 bin 580 sandıkta oy kullanacak.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Bedriye Bileydi Ortaokulunda oyunu kullandı.

Antalya Seçim Sonuçları
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Antalya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Milletvekili Antalya Güncel Haberler

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