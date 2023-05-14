Türkiye sandık başında

Kocaeli'de, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Kocaeli'de, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Sandık görevlileri, okullarda sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.

Erken saatte gelerek sandıkların açılmasını bekleyen seçmenler, saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.

Kentte 4 bin 317 sandıkta 1 milyon 515 bin 134 seçmen oy kullanacak.

İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi'nde bulunan 30 Ağustos İlk ve Ortaokulu'ndaki 2108 numaralı sandıkta oyunu kullanan Muhsin Yıldız, AA muhabirine, seçimin ülkeye, millete ve İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Saat 08.00'de bulunduğu sandığının ilk oyu kullandığını ifade eden Yıldız, "08.00'de sandığımızın başındaydık. Görevli arkadaşlar da sağ olsunlar yardımcı oldular. Oy pusulamızı alarak oyumuzu kullandık. Vatana, millete hayırlı olsun." diye konuştu.