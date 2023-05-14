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Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

Güncel Haberler

Sakarya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Sakarya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

Sandık görevlileri, okullarda sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.

Erken saatte gelerek sandıkların açılmasını bekleyen seçmenler, saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.

Kentte 2 bin 444 sandıkta 783 bin 923 seçmen oy kullanacak.

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Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

Milletvekili Sakarya Güncel Haberler

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