Türkiye sandık başında

Bolu'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

Bolu'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı.

Sandık görevlileri, Sakarya İlköğretim Okulu'nda sabah saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı.

Erken saatte gelerek sandıkların açılmasını bekleyen seçmenler, saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.

İl genelinde 1007 sandıkta 235 bin 979 seçmen oy kullanacak.