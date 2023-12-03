Türkiye Sakatlar Derneği Engelliler Gününde Yürüyüş Düzenledi

TÜRKİYE Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde yürüyüş düzenledi. Dernek Başkanı Aylin Boynikoğlu yaptığı konuşmada, " İnanıyoruz ki, engellerden arınmış eşit ve erişilebilir bir dünya bizler için de gelecektir "dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Türkiye Sakatlar Derneği yürüyüş düzenledi. Dernek Başkanı Aylin Boynikoğlu'nun çağrısı üzerine aileleriyle Marmara Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önüne gelen engelli bireyler, "Engel olma, destek ol" sloganları eşliğinde yürüdü. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği yürüyüş Havuz Meydanı'nda sona erdi. Burada bir konuşma yapan Dernek Başkanı Aylin Boynikoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılında dünya genelinde 1 milyardan fazla engelli insan bulunmaktadır. Engelliler dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sürekli gözardı edilebilir bir nüfus olarak görülmektedir. İmzalanan uluslararası sözleşmeler, kabul edilen ulusal yasalar ne yazık ki yok sayılmakta, engellilerin yaşamını iyileştirmeye yönelik kalıcı ve sürdürülebilir bir gelişme olmamaktadır. İnanıyoruz ki, engellerden arınmış eşit ve erişilebilir bir dünya bizler için de gelecektir "dedi.