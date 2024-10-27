Üye Girişi
Haberler

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 42. Olağan Meclis Toplantısı İzmir'de Gerçekleşti

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 42. Olağan Meclis Toplantısı İzmir'de Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 42. Olağan Meclis Toplantısı, İzmir'de üye belediyelerin temsilcileriyle toplandı. Başkan Cemil Tugay, sağlıklı kentlerin önemi, iklim değişikliği ve gıda güvenliği konularında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sonunda 20 yeni belediye birliğe katıldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 42. Olağan Meclis Toplantısı, üye belediyelerden temsilcilerin katılımıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

Narlıdere ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Cemil Tugay, üyelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Türkiye'de sağlıklı kentlerin oluşması için çalışmalar yaptıklarını belirten Tugay, birliğin üye sayısını arttırmak ve ağı genişletmek istediklerini, dünyadaki diğer ağlarla ilişkileri geliştirmek üzere çalışma yürüttüklerini belirtti.

Birliğin farklı kentlerde tematik toplantılar yapacağını, eylem planları ortaya koymak istediklerini dile getiren Tugay, iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin kentlerin en önemli sorunları haline geldiğini anlattı.

1980 yılından sonra ortalama sıcaklıkların tüm dünyada yükseldiğini, yüzyılın sonunda dünyanın ortalama sıcaklığının 4,9 derece artmasının öngörüldüğünü aktaran Tugay, "Bunun bir felaket olduğunu ifade etmek isterim. Dünyadaki yaşamın sağlıklı şekilde bu sıcaklık artışı ile devam edebilmesi mümkün değil. Beraberinde bir yağışsızlık yaşanıyor. Yağışlar, yıllık ortalama yüzde 15 azalacak diye hesaplanmış. İklim krizi ile bağlantılı gıda üretiminde de düşüş var. Kentlerin gıda üretimi ve tüketimi ile ilgili stratejik planları olmalı. Türkiye'de çok az sayıda belediye Kentsel Gıda Belgesi hazırladı."

Tugay, dünya ve Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığına, bu konuda da mutlaka önemli çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Toplantıda 20 ilçe belediyesinin daha birliğe üye olması oy birliğiyle kabul edildi. Son katılımlarla birlikte Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin üye sayısı 151'e yükseldi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel

izmir

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı

 Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük çifte makam aracı keyfi sona erdi
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.