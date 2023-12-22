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Türkiye sağlık turizminde 3'üncü sırada Sivas'ta 'Sağlık Turizmi Zirvesi' düzenlendi

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Sağlık Turizmi Zirvesi'nde, Türkiye'nin sağlık turizmindeki konumu ve gelişmeler ele alındı. Programa Sivas Valisi, üniversite rektörü ve sağlık çalışanları katıldı.

Türkiye sağlık turizminde 3'üncü sırada

Sivas'ta 'Sağlık Turizmi Zirvesi' düzenlendi

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Sağlık Turizmi Zirvesi" düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. yılı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin kuruluşunun 50. yılı çerçevesinde üniversitenin 4 Eylül Kültür Merkezi'nde "Sivas Sağlık Turizmi Zirvesi" düzenlendi. Programa Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız, bazı il protokol üyeleri, sağlık çalışanları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

"Dünya genelinde 20 milyondan fazla insan, sağlık turizmi kapsamında seyahat etmiştir"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Hatice Tel Aydın, sağlık turizminde Türkiye'nin 3'üncü sırada olduğunu belirterek, "Sağlık yaşam turizmini hem de medikal turizmi içeren sağlık turizminin özünü sağlık kavramı oluşturmaktadır. İnsanların sağlıklarına daha fazla önem göstermeleri, farkındalığın artması, sağlık hizmetlerinde ki gelişmeler, bu hizmetlere ulaşımın mümkün olması sağlık turizminin gelişmesini sağlayan ana faktörler olmuştur. Sağlık turizmi hızla gelişmektedir. Dünya genelinde 20 milyondan fazla insan, sağlık turizmi kapsamında seyahat etmiştir. En çok seyahat edilen ülkeler arasında Türkiye 3'üncü sırada yer almaktadır. Sağlık turizminde sunulan hizmetler kişilerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığına, kendi sağlık kapasitesini artırmak ve daha iyi bir işlevsellik düzeyine ulaşmalarına katkı vermektedir. Bugün akademisyenlerin, bürokratların, alanında uzman kişilerin bir araya geldiği programın sağlık turizmine katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

"Dünyada ve Türkiye'de özellikle önemli bir ivme kazanan sağlık turizmi katma değeri yüksek sektör haline gelmiştir"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yıldız ise sağlık turizminin katma değeri yüksek sektör haline geldiğini belirterek, " Dünyada ve Türkiye'de özellikle önemli bir ivme kazanan sağlık turizmi katma değeri yüksek sektör haline gelmiştir. Medikal turizmin de içinde bulunduğu sağlık turizmi, uluslararası seyahatin yanı sıra sağlık sektöründe de önde gelen konular arasındadır. Ülkemizin sunduğu sağlık hizmetleri, modern hastanelerin olması, alanında uzman hekimlerin olması, yüksek standartlarda turizm tesislerinin olması ve coğrafi konumu ile sağlık turizminde önemli bir potansiyel oluşturmaktadır" dedi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise konuşmasında zirveye katkı sağlayanlara teşekkür ederek," İlimizin sağlık turizmine büyük katkı sağlayacağını düşündüğüm konuşmasında zirveye katkı sağlayanlara teşekkür ederek bu zirveye katkılarından dolayı akademisyenlerimize, araştırmacılarımız ve bilim insanlarımıza ve üniversitemize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetlilere teşekkür belgesi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkiye Sivas Sağlık Güncel Haberler

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