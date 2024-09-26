Türkiye Sağlık kapasitesinde büyük ilerleme sağladı

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayıp Birinci, "Son 10 yılda ???????Avrupa'da 100 bin kişiye düşen hekim sayısı yüzde 15 artmış, Türkiye'de yüzde 38 artmış. Bu durum Türkiye'nin insan kaynağı planlamasına önem verdiğini gösteriyor." dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık İş Konseyi ve Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında DEİK Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye-Birleşik Krallık Sağlıklı Yaş Alma Zirvesi"nin kapanışında konuşan Birinci, Türkiye'nin sağlık altyapısında önemli adımlar attığını söyledi.

Türkiye'nin başlangıçta 107 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Birinci, bu yatakların yalnızca 7-8 bininin insani standartlara uygun olduğunu, yapılan yatırımlar sayesinde bu rakama 120 bin yeni yatak eklenerek toplam kapasitenin artırıldığını kaydetti.

Yatak başına düşen alanın ise 70-80 metrekarelerden yaklaşık üç katına çıkarıldığını anlatan Birinci, ayrıca hekim sayısının iki katına, yardımcı sağlık personeli sayısının ise yaklaşık üç katına yakın bir artış gösterdiğini, bu gelişmelerle Türkiye'nin sağlık kapasitesinde büyük bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

2030'da Avrupa'nın yaklaşık 500 bin yaşlı bakım ve rehabilitasyon yatağına ihtiyaç duyacağına dikkati çeken Birinci, bu kadar ihtiyacın kimse tarafından karşılanmayacağını, Avrupa'nın da bunu karşılayabilmesinin zor olduğunu kaydederek, "Son 10 yılda ???????Avrupa'da 100 bin kişiye düşen hekim sayısı yüzde 15 artmış, Türkiye'de yüzde 38 artmış. Bu durum Türkiye'nin insan kaynağı planlamasına önem verdiğini gösteriyor." diye konuştu.

"Türkiye genç sağlık personeliyle avantajlı bir konumda"

Türkiye'nin bu alanda gösterdiği hassasiyetin, gelecekteki sağlık hizmetleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Birinci, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı bugünden demografik dağılımın hastalık yükünü göz önünde bulundurarak branşları belirledi, geleceğe yönelik planlamalar yaptı. OECD ülkelerinde hekimlerin yüzde 33'ü 55 yaş üstü. Türkiye'de ise bu oran sadece yüzde 15. Bu yüzden Türkiye genç sağlık personeliyle avantajlı bir konumda."

Dünyada bugün en yaşlı nüfusun yaşadığı yerin Japonya olduğunu vurgulayan Birinci, bu ülkenin nüfusunun yüzde 29'unun yaşlı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin ise bugün için genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen gelecekte benzer bir yaşlanma trendiyle karşılaşacağını belirten Birinci, sağlık için en önemli aktivitenin egzersiz olduğunu söyledi.

Sağlığın toplumun her alanında merkezi bir rol oynadığını anlatan Birinci, "Ne ekonomi sağlıksız düşünülebilir ne de eğitim" diyerek sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekti.