Türkiye saç ekiminde Avrupa sinemasına açılıyor: 'Turkish Hairlines'

Konusunda Türkiye'de saç ekimi yaptıran 3 kişinin öyküsünün anlatıldığı Por Los Pelos (Saçım Yüzünden) filmi bugün İspanya'da vizyona girdi. Filmin afişinde kullanılan Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Turkish Airlines ifadesinden esinlenerek oluşturulmuş Turkish Hairlines ifadesi sosyal medyada gündem oldu

Dünyanın en büyük yapım şirketlerinden Warner Bros. tarafından yayınlanacak olan yeni film, saç dökülmesi yaşayan 3 kişinin gizli bir şekilde İstanbul'a saç ekimi için geldiklerinde yaşadıklarını anlatıyor.

Filmin çekimleri Türkiye'de Dr. Serkan Aygin Clinic ve Doku Medical'in Şişli'deki Tıp merkezinde yapıldı. Avrupa'da 'En İyi Saç Ekim Doktoru' olarak 2019 yılında ödül alan Dr. Serkan Aygın, İspanya'da oldukça tanınan bir doktor olarak biliniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Nacho Velilla oturuyor.

Filmin afişinde kullanılan Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Turkish Airlines ifadesinden esinlenerek oluşturulmuş Turkish Hairlines ifadesi de yine sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Türkiye Hava Yolları uçaklarında kafasında saç ekimi sonrası takılan bantla binen birçok hastanın karşılaşılıyor olması bu ismin bir mizahi ifade haline gelmesinde en önemli etken. Saç ekimi sonrası takılan bu bant saç ekimi esnasında hastalara enjekte edilen operasyonun başarısını artmada etkili olan bir sıvının yüz bölgesine inmesini engellemek için takılıyor.

"TÜRKİYE'DEKİ SAÇ EKİMİ STANDARTLARININ NE KADAR YÜKSEK OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Por Los Pelos filminin çekimleri sırasında Dr. Serkan Aygın'ın kliniğinde açıklamalarda bulunan yönetmen Velilla şu ifadeleri kullandı:

"Sorduğumuz birçok kişiden buranın adını aldık ve geldiğimizde de Türkiye'deki saç ekimi standartlarının ne kadar yüksek olduğunu gördük. Filmimiz için konforlu olacağını anladığımız için doğru yeri seçtiğimizi anladık" dedi. Türkiye'de ve Dr. Serkan Aygın'ın kliniğinde çok iyi karşılandığını sözlerine ekleyen Velilla, vizyona giren filmin Avrupa ve İspanya'da tanıtılmasına Türkiye'nin büyük katkısı olduğunu sözlerine ekledi.

Saç kaybı yaşamış ve ekim yaptırmış kişilerin olduğu bir film yapma kararını nasıl aldığına ilişkin de bilgi veren Velilla, "Bu merak edilen bir şey. Çünkü İspanya'da birkaç yıl öncesine kadar bu tür şeyler ünlülerin, futbolcuların yaptırdığı şeylerdi ve yavaş yavaş karşı komşunun da yaptığı bir şeye dönüştü. Her geçen gün daha fazla kişinin buna doğal bir yolla başvurduğunu gördük. Çünkü önceden bunu yaptırmak garip karşılanıyordu ama şimdi değil. Zamanla çevremizde bu yola girmiş daha çok insan tanıdık. Gördük ki her yıl İstanbul'da 400-500 bin kişi operasyon oluyor. Bu 400-500 bin kişinin anlatılacak hikayeleri olduğuna inanıyoruz. ve bunların içinden üç tanesinin hikayesini bu filmde anlatmaya karar verdik" diye konuştu.

İSPANYOLLAR VE TÜRKLER'İN HAYATA BAKIŞ AÇILARI BENZER

Türk insanı ve İspanyol insanının benzerlikler taşıdığını belirten filmin oyuncularından Tomás Aguilera ve Carlos Librado, "Film için Türkiye'ye geldiğimde insanları yakinen tanıdım. Bizi bağlayan birçok şeyin olduğunu görmekten dolayı çok şaşkın ve mutluyum. Sanıyorum Akdeniz kültürünün etkisiyle İspanyollar ve Türklerin hayata bakış açılarının benzer olduğunu söylemeliyim. Akdeniz etrafında şekillenen kültürlerde; İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan gibi, yüzyıllardır süre gelen bağlar var. Benzer ifade şekilleri olan kültürler bunlar Tabii ki farklı olan birçok şey mevcut ama benim tahmin ettiğimden de fazla şeyin bizi birbirimize bağlaması beni oldukça şaşırttı.

30'a yakın filmde oynamış ünlü İspanyol oyuncu Antonio Pagudo ise Türk yapımları ve oyuncularıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türk dizilerini inceledim. Bu arada İspanya'da Türk dizilerinin çok popüler olduğunu da söylemeliyim. (aktörlerin isimleri) isimler benim için çok zor. Ama İspanya'da gösterilen bir tane dizi var, ismi 'Kadın', Türkçedeki orijinal adını bilmiyorum, sanırım farklı bir şeydi. Şu anda en popüler olanlardan bir tanesi o. Başrolü İspanya'da gerçekten çok popüler" diye konuştu.

İnsanların dış görünüşüne son dönemlerde önem vermeye başladığını belirten Tomás Aguilera, "Son zamanlarda hepimiz iyi görünmek istiyoruz. Bu gündelik mutluluğun da bir parçası, iyi uyanmak, kendini hoş hissetmek. Saç da bunun önemli bir parçası değil mi. Aynaya bakmak kendinle barışık olmak. Şanslıyız ki, bilim bize, saçında zayıflık olan birinin bunu zamanla ve biraz da gayret ederek düzeltebileceği farklı olanaklar verdi. Hatta çok basit bir şekilde bu sorunu çözebiliyorlar" dedi.

Saç ekim operasyonuyla ilgili film sonrası daha da bilgi edindiğini söyleyen yönetmen Nacho Velilla, "Saç ekimi operasyonu oldukça karmaşık görünüyor ve korkutuyor. Film sayesinde bu süreci yakinen gördüm. Neden birçok insanın bunu yaptığını şimdi anlıyorum. Çünkü çok basit bir şey, ama çok başarılı sonuçları olan bir işlem...Tabii ki bu cerrahi bir operasyon. Ama saç ekimi sürecin basit olması onu iyi yapan şey. Birçok kişi için büyük bir sorunun, Dr. Serkan Aygın gibi emin ellerde saç ekimi olduğunuzda basit bir çözümü var" ifadelerini kullandı.

Kelliğin artık bir kader olmadığını belirten ünlü oyuncu Antonio Pagudo, "Önceden kellik kaderdi. Ama şimdi seçim çünkü şanslıyız ki çözümü var.10 yıl önce kellik hayat boyu gibiydi. Şimdi sizinki gibi klinikler sayesinde, bunun çözümleri mevcut. Artık kader olmak zorunda değil" dedi.

Çekimler sırasında klinikte keyifli dakikalar geçirdiğini söyleyen yönetmen Nacho Velilla, "Gerçekten buraya geldiğimiz ilk dakikadan itibaren, Dr. Serkan Aygın ve klinik personeli bizi çok güzel karşıladı, çok pozitifler, bence bu bize de yansıdı. Filmin önemli kısmı burada çekildi ve estetik görüntüler ortaya çıktı. Bu yüzden, buradaki klinikte çok güzel sahneler çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.